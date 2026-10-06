Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo ve Jorge Jesus arasındaki tartışma hakkında konuştu

İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gerginliğe ilişkin görüşlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre, Portekizli yıldızın teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlık sonrası milli takım kampından ayrılması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve ünlü uzman bu konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki gerilim takımın iç atmosferini ciddi şekilde etkiledi. Bu durumun ardından sorunu çözmek ve tarafları uzlaştırmak adına çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Rio Ferdinand'a göre, yaşanan sorunun giderilmesi için teknik direktörün zamanında ve doğru adımlar atması şart.

Teknik direktör özür dilemeli mi

Rio Ferdinand, bu tartışmayı çözmenin tek yolunun Jorge Jesus'un durumu yumuşatması ve hatasını kabul etmesi olduğunu vurguladı. Eski futbolcuya göre teknik direktör, kamuoyunun önüne çıkıp durumu yanlış değerlendirdiğini açıkça kabul etmek zorunda, aksi takdirde görevden alınabilir.

«Jorge Jesus özür dilemeli, aksi takdirde kovulacak. Kamuoyunun önüne çıkıp: "Bu durumu yanlış değerlendirdim" demeli. Ardından doğrudan CR7 ile konuşup ondan ne beklediğini net bir şekilde açıklamalı», — diyerek Ferdinand'ın sözlerini aktarıyor Goal.com.

Ronaldo'nun geleceği ve anlaşmaların önemi

Ayrıca görüşme sırasında Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla geleceği de tartışma konusu oldu. Ferdinand, tecrübeli forvetin hala söyleyecek sözü olduğuna ve milli takıma katkı sağlayabileceğine olan inancını dile getirdi.

Uzmana göre, oyuncu ve teknik direktörün yüz yüze konuşması, takım içindeki rolünü ve nasıl kullanılacağını netleştirmesi gerekiyor. Ardından varılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemini vurguladı.

«Böyle teknik direktörler sadece takımı yönetmek için değil, aynı zamanda insanlarla çalışabildikleri için de maaş alıyorlar», — diye ekledi Rio Ferdinand, futbol yönetimindeki zorluklara değinerek.