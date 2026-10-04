Lionel Scaloni: Arjantin Milli Takımı Lionel Messi olmadan eskisi gibi olmayacak

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, efsanevi kaptan Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerinin sona ermesi hakkında açık konuştu. La Nacion'un haberine göre, teknik direktör, sekiz kez "Altın Top" (Ballon d'Or) kazanan yıldızın uluslararası arenadaki yerinin asla doldurulamayacağını ve takım dinamiğinde köklü bir değişim yaşanacağını kabul etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Burkina Faso karşısında alınan 7:0'lık farklı galibiyetin ardından tüm dikkatler Salı günü Benin ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla çıkacağı son maç olması bekleniyor. Katar'daki Dünya Kupası ve Copa América şampiyonluklarını kazanan Lionel Scaloni, öğrencisinin benzersiz etkisine değindi.

Nostalji ve eşsiz enerji

Lionel Scaloni, Messi sahadan ayrıldığında takımın etrafında sadece bir özlem duygusunun kalacağını belirtti., dedi teknik direktör. Ona göre, sahada Lionel Messi ile birlikte hareket etmek bambaşka bir histi ve bu duyguyu sadece takım arkadaşları değil, rakipler ve taraftarlar da farklı bir şekilde hissediyordu.

Arjantinli uzman, Messi'nin sadece attığı güzel gollerin değil, sahadaki varlığının da herkese güç verdiğini özellikle vurguladı. Scaloni, bu özelliği başka hiçbir futbolcuda görmediğini kabul ederek, milli takımın gelecekte yoluna devam edeceğini ancak eskisi gibi olmayacağını ekledi.

Çalışkanlık ve örnek profesyonellik

Teknik direktöre göre, Lionel Messi'nin gelecek nesillere bırakacağı en büyük miras, kapalı kapılar ardındaki demir disiplini ve antrenmanlardaki bitmek bilmeyen çalışma azmidir. Takım Dünya Kupası biletini erkenden garantilediğinde bile kamplara ilk gelen ve en son çıkan kişi olması, herkes için büyük bir derstir.

"O harika bir örnek: antrenmana ilk gelen, en son çıkan, kendine nasıl baktığı ve her maça nasıl yaklaştığı ile bir idol", dedi Lionel Scaloni, oyuncunun insani ve profesyonel özelliklerini överek.

Estadio Monumental'de tarihi veda

Estadio Monumental'de oynanacak Benin maçı, büyük kaptan ve Katar'da şampiyonluğu kazanan ana kadro oyuncuları için bir saygı duruşuna dönüşecek. Taraftarların biletlere olan talebinin benzeri görülmemiş bir seviyede olduğu belirtildi.

Lionel Scaloni'ye göre, böyle beş stadyum daha olsa hepsi dolar ve yine de insanlara yer yetmezdi. Teknik direktör, bu günün herkes için, özellikle de Leo için unutulmaz ve duygusal geçeceğini vurgulayarak, ona omuz veren tüm takım arkadaşlarının da bu alkışları hak ettiğini kaydetti.