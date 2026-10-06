Lionel Messi milli takım kariyerini noktalıyor

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Lionel Messi milli takım kariyerini noktalıyor

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, Çarşamba günü Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçının ardından uluslararası kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de gerçekleşecek bu karşılaşma, efsanevi forvetin milli takımdaki parlak kariyerine adanmış görkemli bir veda gecesine dönüşecek. Bu haberi Goal.com duyurdu. ESPN'in aktardığı bilgilere göre, 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cuma günü doğduğu şehir olan Rosario'ya ulaştı ve geçen hafta milli takım kampına katıldı. Son antrenmanları başarıyla tamamlayan Messi'nin, tarihe geçecek bu maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Arjantin futbol tarihinde bir dönüm noktası olacak bu maça, 2022 Dünya Kupası şampiyonu kadrodaki takım arkadaşları da onur konuğu olarak davet edildi.

Efsanevi kaptana veda

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, basın toplantısında en etkileyici ve lider oyuncusuna övgüler yağdırdı. Messi'nin uluslararası arenadaki mirasının asla tekrarlanamayacağını vurgulayan Scaloni, onun sahadaki yerinin eşsiz olduğunu belirtti.

Scaloni'ye göre, «Messi eşsiz bir miras bırakıyor. Oynamaya devam etmeliyiz ancak onu sahada görme hissi tek ve benzersizdir. Sahada onun gibi duygularıyla etki yaratan başka birini görmedim ve bunu çok özleyeceğiz».

Rekorlar ve geleceğe doğru

Lionel Messi, milli takım kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı. Başarı koleksiyonunda 2022 Dünya Kupası, iki Copa América şampiyonluğu, Olimpiyat altın madalyası ve 207 maçta atılan 125 gol bulunuyor. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın bu veda gecesinde Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso ve Nicolás Otamendi gibi yakın takım arkadaşları hazır bulunacak.

Öte yandan, Paulo Dybala, Nahuel Molina ve Alejandro Gómez'in Buenos Aires'teki maçta yer alamayacağı açıklandı. Ayrıca, Nicolás Otamendi'nin de 2026 Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini noktalaması planlanıyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni, takımın geleceğine olan güvenini dile getirerek Messi'nin profesyonel yaklaşımını özel olarak vurguladı: «Artık sadece özlem kalacak çünkü o artık sahada olmayacak. O harika bir örnek. Antrenmana ilk gelen, en son çıkan, kendine nasıl bakacağını bilen ve her maça ciddiyetle yaklaşan bir insan».

Murabbiy Lionel Skaloni jamoaning kelajagiga ishonch bilan qarashini bildirib, Messining professional yondashuvini alohida eʼtirof etdi: «Endi faqat sogʻinch qolmoqda, chunki u endi maydonda boʻlmaydi. U ajoyib namuna. Mashgʻulotga birinchi boʻlib kelib, oxirgi boʻlib ketadigan, oʻziga qanday qarashini biladigan va har bir oʻyinga jiddiy yondashadigan inson».

Lionel MessiArjantinFutbolLionel ScaloniBenin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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