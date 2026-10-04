Birleşik Asya Uluslar Ligi Dünya Kupası elemelerini değiştirecek

·15·Spor
Birleşik Asya Uluslar Ligi Dünya Kupası elemelerini değiştirecek

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 2030 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenecek yeni Asya Uluslar Ligi turnuvası planını duyurdu. Üç ligden oluşan bu organizasyonun, kıtadaki rekabetçi olmayan hazırlık maçlarının yerini almasının yanı sıra FIFA Dünya Kupası ve Asya Kupası eleme aşamalarıyla doğrudan entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ESPN tarafından ele geçirilen taslak belgelere göre, AFC'ye üye 47 ulusal federasyonu kapsayan üç aşamalı bir sistem öneriliyor. Buna göre, ilk iki üst ligde 18'er takım yer alırken, üçüncü ligde 11 milli takım mücadele edecek. Yeni turnuva, iki büyük organizasyona katılım yollarını önemli ölçüde basitleştirecek.

Uzmanların analizine göre, bağımsız bir turnuva düzenleme fikri, yüksek operasyonel maliyetler ve takvim yoğunluğu nedeniyle reddedildi. Bu nedenle yeni format, mevcut FIFA milli maç aralarını verimli kullanarak maç kalitesini artırmayı hedefliyor.

Eleme sistemi ve turnuva formatı

Dünya Kupası'na uyarlanmış sezonların 2032-2033 yıllarında başlaması planlanıyor. Bu aşamada, birinci lig takımları iç sahada ve deplasmanda altışar olmak üzere toplam 12 maç yapacak. Gruplarında ilk altı sırayı alan milli takımlar, doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Ayrıca, yedinci ile onuncu sıra arasındaki takımlar, kalan ek kontenjanlar için kendi aralarında play-off maçları oynayacaklar. Her ligde, en üst ve en alt iki sırayı alan takımlar için otomatik olarak bir üst lige yükselme ve bir alt lige düşme kuralı uygulanacak.

Resmi açıklama ve test aşaması

AFC Genel Sekreteri Datuk Seri Windsor John, 21 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan resmi açıklamasında bu değişikliğin stratejik önemini vurguladı. John'a göre, FIFA milli maç aralarında oluşturulan bu platform sayesinde sürekli yüksek kaliteli maçlar sunulması hedefleniyor ve ticari ortaklar da bu formata yoğun ilgi gösteriyor.

Yapısal geçiş sürecini sorunsuz yönetmek amacıyla AFC, 2028-2029 yıllarında test niteliğinde bir geçiş turnuvası düzenlemeyi öneriyor. Bu süreçte takımların liglere dağılımı FIFA sıralamasına göre değil, önceki ortak eleme maçlarının sonuçlarına göre belirlenecek; bu da tüm federasyonlar için adil bir fırsat yaratacak.

Asya Uluslar LigiAFCDünya KupasıAsya KupasıFutbol Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samu Aghehowa: «Sakatlığım nedeniyle 2026 Dünya Kupası maçlarını izleyemedim»Samu Aghehowa: «Sakatlığım nedeniyle 2026 Dünya Kupası maçlarını izleyemedim»1 Ekim 12:58Aymeric Laporte, İspanya ile kazandığı başarılar ve milli takım değişikliği hakkında konuştuAymeric Laporte, İspanya ile kazandığı başarılar ve milli takım değişikliği hakkında konuştu29 Eylül 12:54Mauricio Pochettino ABD milli takımındaki kırmızı kart krizinden pişmanMauricio Pochettino ABD milli takımındaki kırmızı kart krizinden pişman26 Eylül 11:34Thomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdiThomas Tuchel, Arjantin mağlubiyetini bir ıstırap olarak nitelendirdi17 Eylül 12:39Thomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişmanThomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişman16 Eylül 09:11FIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçtiFIFA yönetimi Dünya Kupası ticari planından vazgeçti1 Ağustos 05:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı