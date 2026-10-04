Birleşik Asya Uluslar Ligi Dünya Kupası elemelerini değiştirecek

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), 2030 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenecek yeni Asya Uluslar Ligi turnuvası planını duyurdu. Üç ligden oluşan bu organizasyonun, kıtadaki rekabetçi olmayan hazırlık maçlarının yerini almasının yanı sıra FIFA Dünya Kupası ve Asya Kupası eleme aşamalarıyla doğrudan entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ESPN tarafından ele geçirilen taslak belgelere göre, AFC'ye üye 47 ulusal federasyonu kapsayan üç aşamalı bir sistem öneriliyor. Buna göre, ilk iki üst ligde 18'er takım yer alırken, üçüncü ligde 11 milli takım mücadele edecek. Yeni turnuva, iki büyük organizasyona katılım yollarını önemli ölçüde basitleştirecek.

Uzmanların analizine göre, bağımsız bir turnuva düzenleme fikri, yüksek operasyonel maliyetler ve takvim yoğunluğu nedeniyle reddedildi. Bu nedenle yeni format, mevcut FIFA milli maç aralarını verimli kullanarak maç kalitesini artırmayı hedefliyor.

Eleme sistemi ve turnuva formatı

Dünya Kupası'na uyarlanmış sezonların 2032-2033 yıllarında başlaması planlanıyor. Bu aşamada, birinci lig takımları iç sahada ve deplasmanda altışar olmak üzere toplam 12 maç yapacak. Gruplarında ilk altı sırayı alan milli takımlar, doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Ayrıca, yedinci ile onuncu sıra arasındaki takımlar, kalan ek kontenjanlar için kendi aralarında play-off maçları oynayacaklar. Her ligde, en üst ve en alt iki sırayı alan takımlar için otomatik olarak bir üst lige yükselme ve bir alt lige düşme kuralı uygulanacak.

Resmi açıklama ve test aşaması

AFC Genel Sekreteri Datuk Seri Windsor John, 21 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan resmi açıklamasında bu değişikliğin stratejik önemini vurguladı. John'a göre, FIFA milli maç aralarında oluşturulan bu platform sayesinde sürekli yüksek kaliteli maçlar sunulması hedefleniyor ve ticari ortaklar da bu formata yoğun ilgi gösteriyor.

Yapısal geçiş sürecini sorunsuz yönetmek amacıyla AFC, 2028-2029 yıllarında test niteliğinde bir geçiş turnuvası düzenlemeyi öneriyor. Bu süreçte takımların liglere dağılımı FIFA sıralamasına göre değil, önceki ortak eleme maçlarının sonuçlarına göre belirlenecek; bu da tüm federasyonlar için adil bir fırsat yaratacak.