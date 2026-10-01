Samu Aghehowa: «Sakatlığım nedeniyle 2026 Dünya Kupası maçlarını izleyemedim»

Porto'nun golcüsü Samu Aghehowa, ciddi diz sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki mücadelesini kaçırmasının psikolojisi üzerindeki etkilerini anlattı. 22 yaşındaki futbolcu, ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle 223 gün süren zorlu bir iyileşme süreci geçirdi ve bu durum sezonun formda dönemine ani bir nokta koydu. Goal.com bunu bildiriyor.

El Larguero radyo programına verdiği röportajda futbolcu, bu ağır sınavdan ve yarattığı ruhsal baskıdan detaylıca bahsetti. Sakatlığın, Luis de la Fuente yönetimindeki milli takımdaki ilk maçına çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşmesi, çocukluk hayallerini suya düşürdü.

Bir ömür gibi geçen 223 günlük iyileşme süreci

Aghehowa, bu sakatlığın sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da kendisini çok sarstığını belirtti. Yine de zor günleri geride bırakıp sahalara döndüğü için mutlu olduğunu gizlemedi. Porto sağlık ekibi ve ailesinin desteğiyle bu karanlık dönemi aşmayı başardı.

«Tanrı'ya şükür, o kabus geride kaldı. En önemlisi, kendimi tekrar bir futbolcu gibi hissediyorum» dedi. Granada altyapısında oynarken Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini ve bu hedefe bu kadar yaklaşmışken kaybetmenin çok acı verici olduğunu ifade etti.

Maçları televizyonda izleyememenin verdiği ruhsal acı

Golcü oyuncu, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası maçlarını izleyemediğini itiraf etti. Sevilla'daki evinde annesi maçları izlerken, kendisinin üst katta oturup ekrana bakamadığını söyledi. Çünkü her maç izlediğinde kendini orada hayal ettiğini ve bunun psikolojisini bozduğunu belirtti.

Arkadaşlarının maç izleme davetlerini başlangıçta reddettiğini, ancak zamanla durumu kabullenmeye başladığını ifade etti. Portekiz'deki döneminde maçları takip etmeye başladığını, çünkü artık kaçışının kalmadığını dile getirdi.

Şu anda tüm zorlukları geride bırakan Samu Aghehowa, maç ritmini tamamen yakalamaya ve Porto'daki performansına odaklanmaya kararlı. Porto formasıyla en iyi özelliklerini sergilemeye hazır olan futbolcu için bu süreç büyük bir tecrübe oldu.