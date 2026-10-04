Xabi Alonso, Barcelona yıldızı Fermin Lopez'i Chelsea'ye getirmek istiyor

Londra kulübü Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, takımın orta saha hattını güçlendirmek için sansasyonel bir transfer üzerinde çalışıyor. İspanyol çalıştırıcı, Barcelona'nın 23 yaşındaki yetenekli orta sahası Fermin Lopez'i bizzat kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol El Nacional gazetesinin haberine göre Alonso, oyuncunun oyun tarzını yakından takip etti ve onu kendi taktiksel şeması için "en uygun parça" olarak belirledi.

Neden Fermin Lopez? Alonso'nun taktiksel gereksinimleri

Londra ekibinin hocası, 23 yaşındaki İspanyol orta sahada modern Premier League futbolu için gerekli olan tüm temel özellikleri görüyor:

Yüksek yoğunluk: Oyuncunun durmaksızın pres yapabilmesi ve büyük miktarda fiziksel efor sarf edebilmesi;

Hız ve hareketlilik: Toplu ve topsuz oyunda sahada hızlı hareket ederek rakip hatlarını delebilme yeteneği;

Ceza sahasına sızma becerisi: İkinci dalga hücumlarda rakip ceza sahasına beklenmedik koşular yaparak son vuruşları yapma ve gol atma potansiyeli.

Alonso, bu özelliklerin Chelsea'nin yeni projesinde orta sahayı tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyor.

Barcelona'nın pozisyonu: 120 milyon Euro'dan az değil

Katalan devi, kendi altyapısından yetişen oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. "Blaugrana" yönetimi, Lopez'i gelecekteki takımın temel taşlarından biri olarak görüyor:

Müzakere bedeli: Barcelona, 120 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak;

Daha yüksek değerleme: Kaynak, Londra ekibinin ilgisinin artması durumunda Katalanların bonservis bedelini daha da yükseltebileceğini ekliyor.

Chelsea'nin Fermin Lopez'e olan ilgisi daha önce de gündeme gelmişti ancak Xabi Alonso'nun kişisel girişimi, bu transfer hikayesini transfer döneminin ana gündem maddelerinden biri haline getirecek gibi görünüyor. Londra ekibinin bu devasa meblağı ödemeye razı olup olmayacağını veya alternatif seçeneklere yönelip yönelmeyeceğini zaman gösterecek.