İngiltere Premier Lig'in merkez karşılaşmalarından birinde Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Manchester Unitedile karşılaştı ve 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldı. Bu mağlubiyet, Manchester ekibinin teknik direktörü Michael Carrick için ciddi bir darbe oldu; takımın başındaki geleceği daha da büyük bir soru işareti haline geldi.

Peki, Londra ekibinde galibiyetin anahtarı olan futbolcular kimlerdi? "Euro-futbol" yayını, maçın kaderini belirleyen ve en yüksek notu (8,5) alan 3 ana yıldızın performansını öne çıkardı.

1. Morgan Rogers (8,5 puan) — şaheser bir gol ve belirleyici yaratıcılık

Rogers'ın attığı gol, karşılaşmanın gerçek süsü oldu:

Beş savunmacının çaresiz kaldığı saniyeler: Topu orta sahadan alıp hızla Manchester United kalesine doğru ilerledi. Arkasından koşan beş Manchester oyuncusu bile ona yetişemedi ve atak, zarif ve isabetli bir vuruşla sonuçlandı;

Yaratıcılık göstergesi: Rogers, takım arkadaşları için 3 tehlikeli ve belirleyici pas verdi;

Martinez'e karşı psikolojik baskı: Hızlı driplingiyle Arjantinli savunmacı Lisandro Martinez'i ekarte etti ve rakibinin sarı kart görmesine neden oldu.

2. Romeo Lavia (8,5 puan) — orta sahadaki duvar

Orta sahada mutlak üstünlük sağlayan Belçikalı ön libero, rakip liderlerin hareket alanını tamamen kısıtladı:

Gol getiren pres: Lavia, Bryan Mbeumo'dan topu kaparak Rogers'ın golüyle sonuçlanan atağın pasını verdi;

Bruno Fernandes kontrol altında: O, Manchester Unitedkaptanı Bruno Fernandes'i yaklaşık 90 dakika boyunca sıkı markaj altında tutarak oyun kurmasına izin vermedi;

Güçlü istatistikler: 5 top çalma, 4 pas arası ve 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanma.

3. Wesley Fofana (8,5 puan) — savunma lideri ve kazanılan penaltı

Fofana sadece kendi ceza sahasındaki sağlamlığı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda hücumda da belirleyici bir rol oynadı:

Pas arası ustası: Rakip paslarını okuma konusunda rekor kırarak 5 kez topun yönünü kesti;

Hücumdaki tehlike: Duran toplarda rakibi sürekli tehdit etti, kornerlerden birinde Martinez'e karşı hava topu üstünlüğü sağladı;

Noktayı koyan karar: Fofana, rakibini ceza sahası içinde faul yapmaya zorlayarak penaltı kazandırdı ve maçın sonucunun belirlenmesinde doğrudan rol oynadı.

Xabi Alonso'nun sistemi güçlü rakiplere karşı etkisini göstermeye devam ediyor; Michael Carrick ve takımı ise sorunlara acilen çözüm bulmak zorunda.