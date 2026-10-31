Alonso, Manchester United'ı devirdi: Chelsea'ye galibiyeti getiren 3 yıldız

·9·Spor
Alonso, Manchester United'ı devirdi: Chelsea'ye galibiyeti getiren 3 yıldız

İngiltere Premier Lig'in merkez karşılaşmalarından birinde Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Manchester Unitedile karşılaştı ve 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldı. Bu mağlubiyet, Manchester ekibinin teknik direktörü Michael Carrick için ciddi bir darbe oldu; takımın başındaki geleceği daha da büyük bir soru işareti haline geldi.

Peki, Londra ekibinde galibiyetin anahtarı olan futbolcular kimlerdi? "Euro-futbol" yayını, maçın kaderini belirleyen ve en yüksek notu (8,5) alan 3 ana yıldızın performansını öne çıkardı.

1. Morgan Rogers (8,5 puan) — şaheser bir gol ve belirleyici yaratıcılık

Rogers'ın attığı gol, karşılaşmanın gerçek süsü oldu:

  • Beş savunmacının çaresiz kaldığı saniyeler: Topu orta sahadan alıp hızla Manchester United kalesine doğru ilerledi. Arkasından koşan beş Manchester oyuncusu bile ona yetişemedi ve atak, zarif ve isabetli bir vuruşla sonuçlandı;

  • Yaratıcılık göstergesi: Rogers, takım arkadaşları için 3 tehlikeli ve belirleyici pas verdi;

  • Martinez'e karşı psikolojik baskı: Hızlı driplingiyle Arjantinli savunmacı Lisandro Martinez'i ekarte etti ve rakibinin sarı kart görmesine neden oldu.

2. Romeo Lavia (8,5 puan) — orta sahadaki duvar

Orta sahada mutlak üstünlük sağlayan Belçikalı ön libero, rakip liderlerin hareket alanını tamamen kısıtladı:

  • Gol getiren pres: Lavia, Bryan Mbeumo'dan topu kaparak Rogers'ın golüyle sonuçlanan atağın pasını verdi;

  • Bruno Fernandes kontrol altında: O, Manchester Unitedkaptanı Bruno Fernandes'i yaklaşık 90 dakika boyunca sıkı markaj altında tutarak oyun kurmasına izin vermedi;

  • Güçlü istatistikler: 5 top çalma, 4 pas arası ve 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanma.

3. Wesley Fofana (8,5 puan) — savunma lideri ve kazanılan penaltı

Fofana sadece kendi ceza sahasındaki sağlamlığı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda hücumda da belirleyici bir rol oynadı:

  • Pas arası ustası: Rakip paslarını okuma konusunda rekor kırarak 5 kez topun yönünü kesti;

  • Hücumdaki tehlike: Duran toplarda rakibi sürekli tehdit etti, kornerlerden birinde Martinez'e karşı hava topu üstünlüğü sağladı;

  • Noktayı koyan karar: Fofana, rakibini ceza sahası içinde faul yapmaya zorlayarak penaltı kazandırdı ve maçın sonucunun belirlenmesinde doğrudan rol oynadı.

Xabi Alonso'nun sistemi güçlü rakiplere karşı etkisini göstermeye devam ediyor; Michael Carrick ve takımı ise sorunlara acilen çözüm bulmak zorunda.

Premier LigChelseaManchester UnitedXabi AlonsoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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