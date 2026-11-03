Şaşırtıcı dönüşüm: Bernardo Silva, Mourinho taktiğinin anahtarı oldu

·14·Spor
Şaşırtıcı dönüşüm: Bernardo Silva, Mourinho taktiğinin anahtarı oldu

Yaz transfer döneminde Real Madrid kadrosuna sansasyonel bir şekilde katılan Bernardo Silva takımın ana itici gücü haline geliyor. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun takım içindeki nüfuzunun her geçen gün artması, sahadaki rolünün kökten değiştirilmesiyle açıklanıyor.

Kraliyet Kulübü'nün teknik direktörü Jose Mourinho, deneyimli oyun kurucuyu geleneksel hücum kanadından merkeze, sahanın biraz daha gerisine çekerek tüm takımın oyununu yeni bir seviyeye taşıdı.

Mourinho'nun taktiksel hamlesi: "Derin oyun kurucu" ve top kontrolü

Teknik ekip tarafından Silva'ya yüklenen yeni işlevler, Madrid kulübünün oyun tarzında bir dizi olumlu değişikliğe yol açtı:

  • Top kontrolü ve tempo yönetimi: Bernardo Silva'nın orta sahada daha geride oynaması, Real Madrid'in topu güvenle kontrol etmesini ve atakları kaliteli, aşamalı bir şekilde kurmasını sağlıyor;

  • Tchouameni için özgürlük: Silva'nın topla mükemmel çalışması ve pas isabeti, Aurelien Tchouameni'nin üzerindeki baskıyı azalttı. Sonuç olarak, Fransız orta saha oyuncusu sahada daha özgür hareket ederek rakip kontra ataklarını daha erken kesmeyi başarıyor;

  • Oyun zekası: Portekizli yıldız, deneyimi ve saha görüşüyle topu savunmadan hücuma hızla aktaran ana bağlantı halkası görevini üstleniyor.

El Clasico'daki kahramanlık: Pedri ve Rodri'ye karşı eşsiz mücadele

Silva'nın Mourinho sistemindeki belirleyici figür olduğu, özellikle Barcelona'ya karşı oynanan kıran kırana El Clasico mücadelesinde tam anlamıyla ortaya çıktı:

  • Savunmada bitmek bilmeyen çalışma: Hücumcu bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Silva, savunma anlarında da kirli işleri mükemmel bir şekilde yaptığını kanıtladı;

  • Merkezde blokaj: Katalan ekibinin orta saha liderleri Rodri ve Pedri'ye karşı sert bir mücadele veren Bernardo Silva, rakibin hücum yollarını tıkayarak önemli galibiyette belirleyici rol oynadı;

  • Ana dayanak: Bu maçın ardından futbol uzmanları ve kulüp içindeki kaynaklar, Silva'yı Real Madrid'in vazgeçilmez ana figürü olarak kabul ediyor.

Manchester Citydönemindeki başarılı yılların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan 32 yaşındaki yıldız, Mourinho yönetiminde deneyimi ve soğukkanlılığıyla Avrupa futbolunda hala en üst seviyede olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

Real MadridBernardo SilvaJose MourinhoEl ClasicoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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