Gordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladı

·19·Spor
Gordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladı

Barcelona'nın kanat oyuncusu Anthony Gordon, takımın son haftalarda aldığı iki büyük mağlubiyet hakkında konuştu: Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde PSG (2-4) ve La Liga'da Madrid ekibine karşı oynanan El Clasico (1-2) mağlubiyetleri hakkında açık fikirlerini dile getirdi.

Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda İngiliz hücum oyuncusu, takımın sorumluluktan kaçmadığını, ancak her iki mağlubiyetin arkasında farklı nedenler ve faktörler yattığını vurgulayarak rövanşa hazır olduklarını belirtti.

Yorgunluk ve bitiricilik: Mağlubiyetlerin sebebi ne?

Önemli maçlarda yapılan hatalara değinen Gordon, takımın potansiyelinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını vurguladı:

  • Sorumluluğu üstlenmek: «Üst üste iki mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Aslında her takımı yenebilecek güçteyiz», diyerek takımın mental durumuna olan güvenini dile getirdi.

  • PSG maçındaki fiziksel durum: Futbolcu, Paris kulübüne karşı oynanan maçta yoğun fikstürün etkili olduğunu belirtti: «PSG maçına rakibimize göre daha yorgun ve güçsüz bir şekilde çıktık ve bu durum sonucuna yansıdı»;

  • El Clasico'daki üstünlük ve Real'in ustalığı: Madrid maçını analiz eden Gordon, Barcelona'nın daha iyi oynadığını savundu: «Real maçında bence daha iyi oynadık, daha fazla pozisyon ürettik ama en iyi seviyemizi sergileyemedik. Rakip ise oyuncularının yüksek kalitesi ve bireysel yetenekleri sayesinde iki gol buldu».

«Onlarla tekrar sahada karşılaşmayı bekliyorum»

İngiliz futbolcu, yaşanan başarısızlıkların ardından doğru dersleri çıkararak sezonun belirleyici kısmında daha güçlü dönmeyi umuyor:

  • Rövanş arzusu: Gordon, sözlerinin sonunda pes etmeyeceklerini gösterdi: «Umarım bu sezon her iki takımla da tekrar karşılaşma ve rövanşı alma fırsatımız olur».

BarcelonaAnthony GordonEl ClasicoUEFA Şampiyonlar LigiLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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