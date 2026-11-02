Gordon, Real ve PSG maçlarındaki sorunların nedenini açıkladı

Barcelona'nın kanat oyuncusu Anthony Gordon, takımın son haftalarda aldığı iki büyük mağlubiyet hakkında konuştu: Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde PSG (2-4) ve La Liga'da Madrid ekibine karşı oynanan El Clasico (1-2) mağlubiyetleri hakkında açık fikirlerini dile getirdi.

Mundo Deportivo gazetesine verdiği röportajda İngiliz hücum oyuncusu, takımın sorumluluktan kaçmadığını, ancak her iki mağlubiyetin arkasında farklı nedenler ve faktörler yattığını vurgulayarak rövanşa hazır olduklarını belirtti.

Önemli maçlarda yapılan hatalara değinen Gordon, takımın potansiyelinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını vurguladı:

Sorumluluğu üstlenmek: «Üst üste iki mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Aslında her takımı yenebilecek güçteyiz», diyerek takımın mental durumuna olan güvenini dile getirdi.

PSG maçındaki fiziksel durum: Futbolcu, Paris kulübüne karşı oynanan maçta yoğun fikstürün etkili olduğunu belirtti: «PSG maçına rakibimize göre daha yorgun ve güçsüz bir şekilde çıktık ve bu durum sonucuna yansıdı»;