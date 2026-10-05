Erling Haaland'ın sakatlığı Manchester City için ciddi endişe yarattı

Norveç milli takımı forması giyen Erling Haaland, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e karşı oynanan maçta sahayı topallayarak terk etti ve Manchester City teknik heyetini endişelendirdi. Goal.com'un haberine göre, Lizbon'daki karşılaşmanın ikinci yarısında ağrı hisseden golcü oyuncu değişiklik istedi ve bu durum İngiliz devi için en kötü zamanda gerçekleşti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester City'yi şu anda çok kritik ve belirleyici maçlar bekliyor. Takım, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile mücadele edecek. Sezon başından bu yana yedi gol atan ana golcünün yokluğu, takımın hücum hattındaki gücünü ciddi oranda düşürebilir.

Norveç için talihsiz gece

Lizbon'daki maç, Norveçliler için sadece Haaland'ın sakatlığıyla değil, sonuç açısından da utanç verici bir şekilde bitti. Ståle Solbakken'in öğrencileri Portekiz'e karşı oynadıkları maçtan 1-2 mağlup ayrıldı. Konuk ekip maçın başında öne geçmesine rağmen rakibinin baskısına dayanamadı ve üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak A4 grubunda son sırada kaldı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında oyundan alınan Erling Haaland'ın sahayı yardımsız, kendi ayaklarıyla terk etmesi taraftarlar için küçük bir teselli oldu. Yerine giren oyuncuyla sarılıp gülümseyerek yedek kulübesine yöneldi. Yine de tıbbi kontrollerin sonuçları belli olana kadar endişe devam ediyor.

Teknik direktör için zorlu sınav

Kulübün finansal ihlaller nedeniyle suçlu bulunduğu ve temyize gittiği bir dönemde böyle bir oyuncu kaybı, takım içindeki atmosferi olumsuz etkileyebilir. Teknik heyet şimdi hızlı tıbbi test sonuçlarını bekliyor. Eğer Haaland'ın sakatlığı ciddi çıkarsa, sezonun en yoğun döneminde ana forvetinden mahrum kalmak Manchester City için büyük sorunlar yaratacaktır.