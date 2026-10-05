Erling Haaland ve Norveç teknik direktörü arasındaki gizli görüşmenin detayları ortaya çıktı

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, Portekiz ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçının ardından forvet Erling Haaland ile yaptığı gizli görüşmenin detaylarını açıkladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan Manchester City forvetinin fiziksel ve zihinsel yorgunluğu, kulüp taraftarlarını da endişelendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Dagbladet gazetesinin haberine göre, Norveçli yıldız yoğun yaz takvimi ve aralıksız maçlar nedeniyle ciddi bir yorgunluk yaşıyor. Portekiz maçında da sahayı topallayarak terk eden forvetin durumu, teknik heyeti alternatif önlemler almaya zorladı.

Yoğun takvim ve oyuncu sağlığı

Stale Solbakken, maç öncesinde Erling Haaland ile yüz yüze görüşerek zihinsel ve fiziksel durumunu değerlendirdiğini itiraf etti. Teknik direktör, modern futbol takviminin en üst seviyede oynayan sporcular için son derece acımasız bir hal aldığını vurguladı.

Norveç milli takımı kısa süre içinde üst üste zorlu maçlar oynamak zorunda kaldı. Özellikle takımın sadece on bir gün içinde dört UEFA Uluslar Ligi maçına çıkması, oyuncuların kapasitesini ciddi şekilde sınırladı.

Erling Haaland, Portekiz maçında 60 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör ve futbolcu, maça yedek kulübesinde başlama seçeneğini de görüştüler.

Forvet, son dakikalarda oyuna girme fikrine karşı çıktığı için maça ilk 11'de başladı.

Futbolcunun kendisinin ikinci yarıda oyuna girmek istememesi ve bu konudaki tecrübesinden memnun olmaması nedeniyle Solbakken onu ilk 11'de başlatmaya karar verdi. Teknik direktör, forvetin zor şartlar altında bile takım için 60 dakika boyunca elinden gelenin en iyisini yapmasından memnun olduğunu belirtti.

Manchester City'yi bekleyen Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli maçlar nedeniyle teknik heyet, futbolcunun sağlığını korumaya çalışıyor. Özellikle yazın tatil yapamayan oyuncular için bu sezonun her zamankinden daha zor geçeceği vurgulandı.

Oldinda Manchester Siti uchun Angliya Premyer-ligasi va Chempionlar ligasining muhim oʻyinlari kutib turgani bois, murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini asrashga harakat qilmoqda. Ayniqsa, yozda taʼtil olmagan futbolchilar uchun joriy mavsum har qachongidan ham ogʻir kelishi taʼkidlandi.