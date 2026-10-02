Manchester City oyuncuları sözleşmelerini feshedip ayrılabilir

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye yönelik finansal usulsüzlük suçlamaları, kulübün geleceğini ciddi bir risk altına soktu. Bağımsız bir komisyonun "City"yi 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulmasının ardından, kulüp yıldızlarının akıbeti ve mevcut sözleşmeleri hakkında sert tartışmalar başladı. Kulüp şu anda masumiyetini savunup temyiz hazırlığı yaparken, önde gelen hukukçular futbolcuların transfer piyasasında tamamen serbest oyuncu konumuna gelebileceğini belirtiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve Goal.com kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 2009-2018 yılları arasında ticari ortaklarla yapılan sahte sözleşmeler ve finansal yolsuzlukların ortaya çıkması, kulübün sportif projesine gölge düşürdü. Manchester City yönetimi durumu yumuşatmaya çalışsa da, ortaya çıkan hukuki belirsizlik Erling Haaland gibi dünya çapındaki yıldızların kulüpten ayrılma ihtimalini artırıyor.

İş hukuku ve güven faktörü

"Stick to Football" podcast'ine katılan ünlü spor hukukçusu ve barrister Paul Gilroy KC, futbolcuların çalışma haklarını ve sözleşme fesih mekanizmalarını açıkladı. Arsenal'in eski forveti Ian Wright'ın, yöneticilerin yaptıklarından habersiz olan oyuncuların takımdan ayrılmaya hakkı olup olmadığı sorusuna uzman net bir yanıt verdi.

Gilroy'un açıklamasına göre, ister futbolcu ister sıradan bir mağaza çalışanı olsun, her iş sözleşmesinde yazılı olmayan ancak zorunlu olan karşılıklı güven ve saygı şartı mevcuttur. "Eğer işveren yükümlülüklerini ihlal eder ve çalışanın kendisine olan güvenini sarsarsa, bu iş sözleşmesinin ihlali sayılır", diyor hukukçu.

Serbest oyuncu olma ihtimali

Hukuk uzmanı, kulübün finansal yolsuzluklardan suçlu bulunmasının, oyuncular için sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve herhangi bir bonservis bedeli olmaksızın ayrılma gerekçesi oluşturabileceğini vurguladı. Futbolcuların, mahkeme kararından sonra işverenin güven şartını ihlal ettiğini iddia ederek sözleşmelerini feshetme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Bu sansasyonel açıklama, podcast sunucuları arasında hararetli ve esprili tartışmalara yol açtı. Özellikle Jamie Carragher'ın Liverpool'un Erling Haaland'ı gelecek hafta bedavaya kadrosuna katıp katamayacağını şaka yollu sorması üzerine Gilroy, "Evet, neden olmasın?" yanıtını verdi.