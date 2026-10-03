Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması kriz yarattı

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, milli takım kampını olaylı bir şekilde terk ettikten ve takım arkadaşlarını sert bir dille eleştiren bir sosyal medya paylaşımına tepki gösterdikten sonra yoğun bir baskı ve ciddi disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Goal.com'un haberine göre, oyuncu ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ilişkilerin bozulması, yıldız futbolcunun uluslararası kariyerini tehlikeye atıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Krizin temelinde, Norveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta Cristiano Ronaldo'nun yedek bırakılması yatıyor. Bunun ardından golcü oyuncu kampı aniden terk etti ve Daily Mail'in aktardığına göre, eski futbolcu Felipe Melo'nun Portekizli oyuncuları sert bir şekilde eleştirdiği Instagram videosuna aktif bir şekilde tepki gösterdi.

Felipe Melo'nun eleştirileri ve teknik direktörün tutumu

Brezilyalı eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, yaptığı açıklamada Arjantin milli takımında Lionel Messi'ye gösterilen saygının Portekiz'dekinden farklı olduğunu, kimsenin Cristiano Ronaldo seviyesine ulaşamadığını ve tarihin en iyi oyuncusunun bu şekilde ayrılmaması gerektiğini sert bir dille vurgulamıştı. Perşembe günü Danimarka'ya karşı alınan 4-2'lik galibiyete rağmen, bu kriz ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jorge Jesus konuya değindi. Teknik direktör, «Cristiano Ronaldo konusunu es geçemem. Cris, Portekiz milli takımının sembolüdür. Bunu net bir şekilde anlamak gerekir. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşmak için yeterince zamanımız olacak» dedi.

Anlaşmazlığın nedenleri ve uluslararası men cezası riski

İspanyol gazeteci Edu Aguirre, El Chiringuito programında krizin tutulmayan sözlerden kaynaklandığını belirtti. Jorge Jesus'un özel bir görüşmede, Ronaldo'yu 30 dakika boyunca yedek kulübesinde ısındırıp oyuna almadığı için özür dilediği ve taktiksel hatasını kamuoyuna açıklayacağına dair söz verdiği iddia edildi. Ancak teknik direktör basın toplantısında bunu yapmayınca, oyuncu kendini aldatılmış hissetti.

Disiplin yönetmeliğine göre, izinsiz olarak milli takım kampını terk eden bir oyuncu bir aydan altı aya kadar men cezası alabilir. Bu durum ülkenin siyasi çevrelerinin bile dikkatini çekti ve Başbakan Luis Montenegro ulusal krize müdahale etmek zorunda kaldı.

Şu anda taraftarlar ve uzmanlar, Cristiano Ronaldo'nun ayrılış nedenlerini kamuoyuna detaylıca açıklamasını bekliyor. Eğer disiplin cezaları uygulanırsa, bu durum ünlü golcünün Portekiz forması altındaki kariyerinin sonu olabilir.