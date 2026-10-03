Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması kriz yarattı

·6·Spor
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması kriz yarattı

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, milli takım kampını olaylı bir şekilde terk ettikten ve takım arkadaşlarını sert bir dille eleştiren bir sosyal medya paylaşımına tepki gösterdikten sonra yoğun bir baskı ve ciddi disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Goal.com'un haberine göre, oyuncu ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ilişkilerin bozulması, yıldız futbolcunun uluslararası kariyerini tehlikeye atıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Krizin temelinde, Norveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta Cristiano Ronaldo'nun yedek bırakılması yatıyor. Bunun ardından golcü oyuncu kampı aniden terk etti ve Daily Mail'in aktardığına göre, eski futbolcu Felipe Melo'nun Portekizli oyuncuları sert bir şekilde eleştirdiği Instagram videosuna aktif bir şekilde tepki gösterdi.

Felipe Melo'nun eleştirileri ve teknik direktörün tutumu

Brezilyalı eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, yaptığı açıklamada Arjantin milli takımında Lionel Messi'ye gösterilen saygının Portekiz'dekinden farklı olduğunu, kimsenin Cristiano Ronaldo seviyesine ulaşamadığını ve tarihin en iyi oyuncusunun bu şekilde ayrılmaması gerektiğini sert bir dille vurgulamıştı. Perşembe günü Danimarka'ya karşı alınan 4-2'lik galibiyete rağmen, bu kriz ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jorge Jesus konuya değindi. Teknik direktör, «Cristiano Ronaldo konusunu es geçemem. Cris, Portekiz milli takımının sembolüdür. Bunu net bir şekilde anlamak gerekir. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşmak için yeterince zamanımız olacak» dedi.

Anlaşmazlığın nedenleri ve uluslararası men cezası riski

İspanyol gazeteci Edu Aguirre, El Chiringuito programında krizin tutulmayan sözlerden kaynaklandığını belirtti. Jorge Jesus'un özel bir görüşmede, Ronaldo'yu 30 dakika boyunca yedek kulübesinde ısındırıp oyuna almadığı için özür dilediği ve taktiksel hatasını kamuoyuna açıklayacağına dair söz verdiği iddia edildi. Ancak teknik direktör basın toplantısında bunu yapmayınca, oyuncu kendini aldatılmış hissetti.

Disiplin yönetmeliğine göre, izinsiz olarak milli takım kampını terk eden bir oyuncu bir aydan altı aya kadar men cezası alabilir. Bu durum ülkenin siyasi çevrelerinin bile dikkatini çekti ve Başbakan Luis Montenegro ulusal krize müdahale etmek zorunda kaldı.

Şu anda taraftarlar ve uzmanlar, Cristiano Ronaldo'nun ayrılış nedenlerini kamuoyuna detaylıca açıklamasını bekliyor. Eğer disiplin cezaları uygulanırsa, bu durum ünlü golcünün Portekiz forması altındaki kariyerinin sonu olabilir.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizFutbolFelipe Melo
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampından ayrıldı1 Ekim 00:52Cristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilirCristiano Ronaldo, Portekiz kampından ayrıldığı için diskalifiye edilebilir1 Ekim 11:18Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı30 Eylül 23:16Felipe Melo, Manchester City'den Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunu talep ettiFelipe Melo, Manchester City'den Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunu talep etti1 Ekim 11:36Jorge Jesus: Beş Altın Top Cristiano'ya ayrıcalık tanımazJorge Jesus: Beş Altın Top Cristiano'ya ayrıcalık tanımaz19 Eylül 09:35Portekiz'in Cristiano Ronaldo'suz ilk maçı ve Danimarka ile kıran kırana mücadelePortekiz'in Cristiano Ronaldo'suz ilk maçı ve Danimarka ile kıran kırana mücadeleDün 10:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı