Mauricio Pochettino 2030'a kadar ABD Milli Takımı'nda kalacak

ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek dört yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Goal.com'un The Late Run podcast'ine verdiği röportajda Arjantinli teknik adam, kariyerini ABD'de sürdürme kararının arkasındaki nedenleri detaylandırdı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, turnuva başlamadan önce teknik direktöre sözleşme uzatma teklifi yapılmış ancak Pochettino, turnuva sona erene kadar geleceğiyle ilgili her türlü görüşmeyi reddetmişti. Şampiyona sonrası Avrupa'da tatile çıkan deneyimli çalıştırıcı, ABD'yi ve orada başlattığı işi özlediğini itiraf etti.

Yeni sözleşme ve taraftarlarla bağ

Pochettino, ABD takımının Dünya Kupası'ndaki ikinci en iyi derecesi ve play-off aşamasındaki galibiyetinin taraftarlarla güçlü bir bağ kurmasını sağladığını belirtti. Avrupa'da tatildeyken bile Amerikan futbol ortamını ve devam eden projeleri özlediğini vurguladı.

"İyi bir performans sergilememiz önemliydi ve şampiyonadan sonra konuşmak üzere anlaşmıştık. Dürüst olmak gerekirse, Dünya Kupası bittikten sonra Amerika'yı ve ABD'yi özlemeye başladım. Zaten bir şeyler inşa etmeye başlamıştık ve taraftarlarla harika bir bağ kurulmuştu," dedi teknik direktör.

Genç yetenekler ve gelecek planları

Mauricio Pochettino, sözleşmeyi uzatmasında takımın geleceğine duyduğu büyük güvenin de önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Ona göre, şu anda ABD futbolunda 16, 17, 18 ve 19 yaş aralığında çok yetenekli bir genç futbolcu nesli yetişiyor.

Cavan Sullivan, Julian Hall ve Adri Mehmeti gibi gelecek vadeden gençlerin milli takım kapısını zorladığını ve ana kadrodaki rekabeti daha da artıracaklarını belirtti. Pochettino, bu genç oyuncuların 2030 Dünya Kupası'na kadar takımın oyununu daha da güçlendireceğine inanıyor.

Teknik adamın planı sadece milli takım sonuçlarıyla sınırlı değil. ABD Futbol Federasyonu bünyesinde oyuncular, antrenörler ve takımlar için yolları güçlendirmeyi ve sahip olduğu zengin tecrübeyi ülke futbolunun diğer alanlarına da aktarmayı hedefliyor.