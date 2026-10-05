Anderson'dan Lamine Yamal Yorumu: Sözünün Eri Bir Futbolcu

·3·Spor
Anderson'dan Lamine Yamal Yorumu: Sözünün Eri Bir Futbolcu

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, günümüz dünya futbolunun en parlak yeteneği olarak kabul ediliyor. Goal.com'un haberine göre, eski Golden Boy ödülü sahibi Anderson, genç kanat oyuncusunun performansına övgüde bulunarak, gezegenimizde onunla kıyaslanabilecek başka bir genç futbolcu olmadığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Lamine Yamal, kariyerinde büyük başarılara imza attı. Hem Barcelona'da hem de İspanya Milli Takımı'nda kilit bir oyuncu haline gelen Yamal, mevcut hemen hemen tüm prestijli kupaları kazandı. Son başarıları arasında Dünya Kupası şampiyonluğu da yer alıyor.

Gelecekteki Ballon d'Or mücadelesi

Bu büyük başarıların ışığında Yamal, 2026 Ballon d'Or ödülü için en büyük adaylardan biri olarak görülüyor. Geçen yıl yapılan oylamada yetenekli futbolcu ikinci sırada yer almıştı. O dönemde Paris Saint-Germain forveti Ousmane Dembélé büyük ödülün sahibi olmuştu.

Ancak rekabetin bu yıl da oldukça çetin geçmesi bekleniyor. Adaylar arasında Paris Saint-Germain orta sahası Fabián Ruiz, Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı forveti Harry Kane ile Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé de bulunuyor. Harry Kane, geçtiğimiz sezon kulüp ve milli takım formasıyla toplam 73 gol atarak büyük beğeni topladı.

Eski yıldız Anderson'un görüşleri

Manchester United ve Brezilya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Anderson, Wiz Slots ile yaptığı röportajda Lamine Yamal'ın kendine has özelliklerine dikkat çekti. 2008 Golden Boy ödülü sahibi, genç İspanyol futbolcunun karakterine övgüde bulundu.

Anderson, Yamal'ın hem saha içinde hem de saha dışında güçlü kişiliğiyle öne çıktığını belirtti. Fiziksel durumunun güçlenmesi ve hızının artması, oyununa da olumlu yansıyor.

Eski futbolcu, Lamine'nin sözünün eri olmasını ve sorumluluk almaktan korkmamasını takdir etti. Anderson şunları söyledi: 'Konuşuyor ve ardından gereğini yapıyor. Böyle karakterdeki futbolcuları seviyorum. Fransa'yı yeneceğim diyor ve yeniyor, Dünya Kupası'nı kazanacağım diyor ve kazanıyor, Real Madrid maçını kazanacağım diyor ve kazanıyor.'

Lamine YamalBarcelonaBallon d'OrFutbol HaberleriAnderson
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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