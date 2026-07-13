Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendi

Portekiz milli takımı ve Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo bir kez daha eleştirilerin odağında. Futbol dünyasından birçok uzman gibi, Liverpool ve Fulham'ın eski savunma oyuncusu John Arne Riise de efsanevi futbolcuyu uluslararası arenadan çekilmeye çağırdı. Riise'ye göre 41 yaşındaki forvet, artık üst düzey maçlarda takımına katkı sağlayamıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Norveçli eski futbolcu, Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki performansını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Riise, Portekiz'in eski teknik direktörü Roberto Martinez'i durumu yanlış yönetmekle ve takım çıkarlarından ziyade kişisel hırsları ön planda tutmakla suçladı. Riise, Ronaldo'nun kadroda yer almasının takımın taktiksel esnekliğini kısıtladığını belirtti.

Yeni nesle yol açma vakti geldi mi?

"Portekiz teknik direktörünün Ronaldo'yu sevdiğini biliyorum ancak Dünya Kupası'ndaki tüm durum çok üzücüydü. Bir noktada gol atamıyor, sonra bir iki gol atınca geri döndüğünü söylüyor ve tekrar kayboluyor. Martinez'in kararlılık gösterip takımı kişiden üstün tutması gerekiyordu" dedi Riise, BestBettingSites'a verdiği röportajda.

Riise ayrıca modern futbolun fiziksel gerekliliklerine de değindi. Ona göre sahadaki 11 oyuncunun da sürekli mücadele etmesi ve koşması gerekiyor. Lionel Messi gibi istisnalar dışında, Ronaldo artık bu yüksek tempoyu sağlayamıyor. Bu durum, Portekiz milli takımını güçlendirmek yerine oyununu zayıflatıyor.

Euro 2028 turnuvası söz konusu olduğunda Norveçli uzman, Ronaldo'nun orada yer alacağına şüpheyle yaklaşıyor. Ona göre efsanevi forvet, uluslararası kariyerini hemen noktalamalı ve yerini genç ve yetenekli oyunculara bırakmalı. Bu, Portekiz futbolunun gelecekteki gelişimi için önemli bir adım olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz milli takımının Dünya Kupası'ndaki yolculuğu son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetle sona ermişti. O maçın ardından Cristiano Ronaldo sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti. Buna rağmen Al-Nassr yıldızı, geleceği hakkında acele karar vermeyeceğini ve ailesiyle birlikte her şeyi düşüneceğini belirtmişti.

Ronaldo şu anda uluslararası düzeyde en çok gol atan futbolcu unvanını koruyor. Ancak Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızının fiziksel durumu ve sahadaki verimliliği hakkındaki tartışmalar dinmiyor. Futbol kamuoyu, efsanenin bir sonraki adımının ne olacağını dikkatle takip ediyor.

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