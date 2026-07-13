Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendi

·28·Spor
Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması gerektiği söylendi

Portekiz milli takımı ve Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo bir kez daha eleştirilerin odağında. Futbol dünyasından birçok uzman gibi, Liverpool ve Fulham'ın eski savunma oyuncusu John Arne Riise de efsanevi futbolcuyu uluslararası arenadan çekilmeye çağırdı. Riise'ye göre 41 yaşındaki forvet, artık üst düzey maçlarda takımına katkı sağlayamıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Norveçli eski futbolcu, Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki performansını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Riise, Portekiz'in eski teknik direktörü Roberto Martinez'i durumu yanlış yönetmekle ve takım çıkarlarından ziyade kişisel hırsları ön planda tutmakla suçladı. Riise, Ronaldo'nun kadroda yer almasının takımın taktiksel esnekliğini kısıtladığını belirtti.

Yeni nesle yol açma vakti geldi mi?

"Portekiz teknik direktörünün Ronaldo'yu sevdiğini biliyorum ancak Dünya Kupası'ndaki tüm durum çok üzücüydü. Bir noktada gol atamıyor, sonra bir iki gol atınca geri döndüğünü söylüyor ve tekrar kayboluyor. Martinez'in kararlılık gösterip takımı kişiden üstün tutması gerekiyordu" dedi Riise, BestBettingSites'a verdiği röportajda.

Riise ayrıca modern futbolun fiziksel gerekliliklerine de değindi. Ona göre sahadaki 11 oyuncunun da sürekli mücadele etmesi ve koşması gerekiyor. Lionel Messi gibi istisnalar dışında, Ronaldo artık bu yüksek tempoyu sağlayamıyor. Bu durum, Portekiz milli takımını güçlendirmek yerine oyununu zayıflatıyor.

Euro 2028 turnuvası söz konusu olduğunda Norveçli uzman, Ronaldo'nun orada yer alacağına şüpheyle yaklaşıyor. Ona göre efsanevi forvet, uluslararası kariyerini hemen noktalamalı ve yerini genç ve yetenekli oyunculara bırakmalı. Bu, Portekiz futbolunun gelecekteki gelişimi için önemli bir adım olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz milli takımının Dünya Kupası'ndaki yolculuğu son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetle sona ermişti. O maçın ardından Cristiano Ronaldo sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti. Buna rağmen Al-Nassr yıldızı, geleceği hakkında acele karar vermeyeceğini ve ailesiyle birlikte her şeyi düşüneceğini belirtmişti.

Ronaldo şu anda uluslararası düzeyde en çok gol atan futbolcu unvanını koruyor. Ancak Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızının fiziksel durumu ve sahadaki verimliliği hakkındaki tartışmalar dinmiyor. Futbol kamuoyu, efsanenin bir sonraki adımının ne olacağını dikkatle takip ediyor.

{{TEXT_9}}

Криштиано РоналдоПортугалияFutbolTransferAl-Nassr
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurduManchester United, Andrey Santos transferini 50 milyon sterlin karşılığında duyurduBugün, 18:372026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanede2026 Dünya Kupası'nda heyecan trajedisi: Arjantinli taraftar hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanedeBugün, 18:05Dünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorDünya Kupası 2026: "Kolay rakip" dönemi bitti, milyarlık proje meyvelerini veriyorBugün, 17:59Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Joe Cole'dan cesur tahmin: "Messi'yi tatile göndereceğiz"Bugün, 17:56Mash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiMash’al'da yeni dönem: Sergey Lushan takımın başına geçtiBugün, 17:43Pedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıPedro Porro ve Lamine Yamal iş birliği: İspanya Milli Takımı'nın yeni silahıBugün, 17:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı