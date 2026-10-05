“Kendini talepkâr göstermeye çalışıyor”: Piers Morgan, Portekiz teknik direktörünü sert bir dille eleştirdi

Portekiz milli takımında teknik direktör Jorge Jesus ile kaptan Cristiano Ronaldo arasında yaşanan gerginlik uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ediyor. Ünlü İngiliz televizyon sunucusu ve gazeteci Piers Morgan Portekizli teknik adamın tavrına tepki göstererek onu Manchester United'ın eski hocası Erik ten Hag ile kıyasladı ve teknik direktörü açıkça itibar kazanmaya çalışmakla suçladı.

Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaptığı sansasyonel özel röportajla büyük ses getiren İngiliz gazeteci, bu kez de yıldız golcünün pozisyonunu kararlılıkla savundu.

“Ronaldo'yu aşağılayarak isim yapmaya çalışıyor”: Morgan'dan sert saldırı

Piers Morgan, X (eski adıyla Twitter) hesabından Jorge Jesus'un kararlarını sert bir dille eleştirdi:

“Bu teknik direktör, Portekizli bir ten Hag! Kendini aşırı sert, ilkeli ve talepkâr bir hoca gibi göstermeye çalışıyor. Aslında Cristiano Ronaldo'yu şaşırtıcı bir saygısızlıkla aşağılayarak kendine ucuz bir isim ve itibar kazanmaya çalışıyor.”

Gazeteciye göre bu durum, Ronaldo'nun Manchester United'daki son dönemlerinde yaşanan yapay baskı ve saygısızlık senaryosunu hatırlatıyor.

Danimarka maçı öncesi kampı terk etme detayı

Hatırlatmak gerekirse, kriz UEFA Uluslar Ligi 3. hafta kapsamındaki Danimarka deplasmanı öncesinde ciddi bir boyuta ulaşmıştı:

Basın toplantısındaki işaret: Maç öncesi basın toplantısında Jorge Jesus, Ronaldo’nun yedek kalabileceğini veya hiç oynamayabileceğini açıklamış ancak aralarında bir sorun olmadığını iddia etmişti;

Protesto adımı: Teknik direktörün kararına ve antrenman sürecindeki tutumuna öfkelenen Ronaldo, milli takım kampını vaktinden önce terk etti;

Ulusal yankı: Kaptanın bu hareketi Portekiz futbolunda eşi benzeri görülmemiş tartışmalara yol açtı ve ülke genelinde iki zıt görüş kampı oluşturdu.

İlişkiler nasıl gelişecek?

Sahadaki sonuçlara bakılırsa, Portekiz milli takımı Ronaldo'suz çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı (Danimarka'ya karşı 4-2 ve Norveç'e karşı 2-1). Ancak milli takım efsanesinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Şu anda dünya futbol kamuoyu, Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasındaki olası yüzleşmeyi ve Kasım ayındaki Uluslar Ligi maç kadrosuna kaptanın dahil edilip edilmeyeceğini yakından takip ediyor.