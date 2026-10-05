Record'dan şok iddia: Portekiz teknik direktörü Ronaldo'nun ayrılık sebebini açıkladı

Portekiz milli takımında teknik direktör Jorge Jesus ile takım kaptanı Cristiano Ronaldo arasındaki gergin ilişki yeni bir boyuta taşındı. Portekiz'in ünlü Record gazetesine röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, yıldız golcüden özür dileyeceği yönündeki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek, takımdaki kararların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Daha önce sosyal medyada ve çeşitli yayın organlarında, teknik direktörün Ronaldo ile ilişkileri yumuşatmak adına ondan özür dilemesi gerektiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Jesus bu konuda ilkeli bir duruş sergiledi.

«Bunların hepsi yalan: Neden ve kimden özür dilemeliyim?»

Basında çıkan haberleri yalanlayan Jorge Jesus, olayların gelişimini şu şekilde açıkladı:

«Kimsenin önünde özür dilemem! Tüm olayın temelindeki sorun, oyuncunun ısınma hareketlerini yapma şekliyle ilgiliydi. Bir teknik direktör olarak bu karar ve yaşanan olay için tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ancak neden özür dileyeyim? Kimden? Hangi hatam için? Özür dileyeceğim yönünde yazılanların hepsi yalandan ibaret!»

Kamptan ayrılma ve kariyeri noktalama riski

Hatırlatmak gerekirse, bu anlaşmazlık UEFA Uluslar Ligi 3. hafta kapsamında Danimarka'ya karşı oynanan deplasman maçı (4:2) öncesinde patlak vermişti:

Kamptan ayrılış: Teknik direktörün basın toplantısında takımda hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen, Cristiano Ronaldo tepki olarak Kopenhag'daki milli takım kampını vaktinden önce terk etti;

Kariyeri noktalama söylentileri: Portekiz basını, bu olayın ardından 41 yaşındaki efsanevi golcünün milli takım kariyerini tamamen noktalama fikrini ciddi şekilde düşündüğünü bildirdi.

Ronaldo'suz iki galibiyet ve Kasım ayı barışma planı

Cristiano'nun yokluğuna rağmen, Jorge Jesus'un öğrencileri turnuvadaki önemli hedeflerine ulaşıyor: Portekizliler önce Danimarka'yı 4:2, ardından 4. haftada Erling Haaland önderliğindeki Norveç'i 2:1 mağlup ederek grupta %100'lük bir başarıyla liderliğini sürdürüyor.

Buna rağmen, Portekiz Futbol Federasyonu ve teknik heyet, efsanevi kaptanla ilişkileri tamamen koparma niyetinde değil: