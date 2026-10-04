Tartışmaya nokta mı konuluyor? Jorge Jesus, Ronaldo ile gizli görüşmeyi kabul etti

·10·Spor
Tartışmaya nokta mı konuluyor? Jorge Jesus, Ronaldo ile gizli görüşmeyi kabul etti

Portekiz futbolunun gündemini sarsan büyük krizde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Milli takım teknik direktörü Jorge Jesus, takımdan olaylı bir şekilde ayrılan kaptan Cristiano Ronaldo ile yüz yüze görüşerek durumu çözme teklifini kabul etti.

Portekiz'in saygın A Bola gazetesinin haberine göre, ülke futbol federasyonu tarafları barıştırmak için resmi arabuluculuk görevini üstlendi.

Tarafsız sahada müzakere: Federasyon Ronaldo'nun cevabını bekliyor

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), milli takım çevresindeki gerilimi azaltmak için aktif bir çalışma yürütüyor:

  • Teknik direktörün onayı: Deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus, federasyonun görüşme yapma ve krize çözüm bulma teklifini resmen kabul etti.

  • Madrid ile temas: Şu anda federasyon yetkilileri, Madrid'de bulunan Cristiano Ronaldonun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor ve yıldız forvetin nihai onayını bekliyor.

  • Tarafsız saha: Gerilimi düşürmek amacıyla ikili görüşmenin tarafsız bir bölgede organize edilmesi planlanıyor.

Anlaşmazlık nasıl başlamıştı?

Hoca ve öğrencisi arasındaki ciddi soğukluk, Norveç'e karşı oynanan (2-1) maçın ardından zirveye çıktı:

  • Bu karşılaşmada 41 yaşındaki Ronaldo, ikinci yarıda oyuna girmeyi beklerken 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirmek zorunda kaldı.

  • Sonuç olarak kaptan, takımın kamp yaptığı Kopenhag'dan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Madrid'e uçmuştu.

Bugün, 4 Ekim'de Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Porto'daki Dragão Stadyumu'nda tekrar Norveç'i ağırlayacak. Bu kritik maçın gölgesinde, teknik direktör ve yıldız futbolcunun uzlaşması tüm ülkenin odak noktası haline geldi.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekiz Futbol FederasyonuUEFA Uluslar LigiPortekiz Milli Takımı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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