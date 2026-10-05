FIFA ASEAN Cup finalinde şampiyon belli oldu

·3·Spor
FIFA ASEAN Cup finalinde şampiyon belli oldu

Cakarta'da düzenlenen FIFA ASEAN Cup turnuvası dramatik bir finalle sona erdi. Büyük ödül için yapılan mücadelede Endonezya ve Tayland 120 dakika boyunca kazananı belirleyemedi. Şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Dikkat çeken bir nokta ise, final maçını Ahrol Risqullayev liderliğindeki Özbek hakem heyetinin yönetmiş olmasıydı.

Penaltı atışlarında Endonezya 4:2 galip gelerek ev sahibi olduğu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Finalde normal sürede dramatik anlar

5 Ekim'de Cakarta'da oynanan finalde ev sahibi Endonezya, Tayland ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde takımlar temkinli bir oyun sergiledi. Eşitlik 84. dakikada bozuldu.

James, Endonezya'yı öne geçirdi — 1:0.

Ancak ev sahibinin sevinci kısa sürdü. Üç dakika sonra Sanron, Tayland adına skoru eşitledi.

Normal süre 1:1 sona erdi ve takımlar uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da kazanan çıkmadı

Uzatma dakikaları finale daha fazla dram kattı.

111. dakikada Chamratsame, Tayland'ı tekrar öne geçirdi — 1:2.

Fakat ev sahibi pes etmedi.

Endonezya, 116. dakikada Baggott'un golüyle skoru tekrar eşitledi — 2:2.

Böylece 120 dakika süren finalde kazanan belirlenemedi.

Şampiyonu penaltılar belirledi

İki takımın kaderi penaltı atışlarına kaldı.

Bu aşamada Endonezyalı oyuncular daha isabetliydi. Ev sahibi seride 4:2 skorla galip gelerek FIFA ASEAN Cup şampiyonu oldu.

Böylece Cakarta'daki turnuvanın şampiyonu Endonezya oldu.

Finalde Özbek hakemler

Turnuvanın Özbek futbolu için özel bir önemi de vardı.

Endonezya ile Tayland arasındaki kritik maçı Ahrol Risqullayev liderliğindeki Özbek hakem heyeti yönetti.

Yani, Cakarta'daki FIFA ASEAN Cup'ın en önemli maçı olan finalde Özbek hakemler görev aldı.

Malezya bronz madalyanın sahibi oldu

Turnuvanın üçüncülük maçında Malezya ve Vietnam karşılaştı.

Karşılaşmadaki tek gol ikinci yarıda atıldı. 62. dakikada Tierney, Malezya'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Böylece Malezya, Vietnam'ı 1:0 skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

FIFA ASEAN Cup sonuçları

Final

Endonezya — Tayland — 2:2

Penaltı atışları — 4:2

Goller: James, 84; Baggott, 116 — Sanron, 87; Chamratsame, 111.

Üçüncülük maçı

Malezya — Vietnam — 1:0

Gol: Tierney, 62.

Cakarta'daki turnuva gerçek bir futbol dramasıyla sona erdi: finalde önce Endonezya, sonra Tayland üstünlük kurdu ancak ev sahibi son dakikalarda skoru eşitleyerek şampiyonluğu penaltılarda kazandı.

En dikkat çekici noktalardan biri de büyük ödül için oynanan bu çekişmeli maçta Özbek hakemlerin görev almasıydı.

FIFA ASEAN CupAhrol RisqullayevCakartaEndonezyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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