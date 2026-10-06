Christophe Dugarry'den Cristiano Ronaldo hakkında: Egosu onu bitiriyor

·3·Spor
Christophe Dugarry'den Cristiano Ronaldo hakkında: Egosu onu bitiriyor

Fransa milli takımının eski forveti Christophe Dugarry, Cristiano Ronaldo hakkında sert eleştirilerde bulunarak, efsanevi futbolcunun egosunun kendi imajına zarar verdiğini belirtti. 1998 Dünya Kupası galibi, Al-Nassr forveti ve Portekiz milli takımı çevresindeki son tartışmalı durumlardan duyduğu derin hayal kırıklığını gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ronaldo ile milli takım teknik direktörü arasındaki anlaşmazlıklar ve oyun süresi konusundaki tartışmalar durumu gerginleştirdi. RMC Sport'ta yayınlanan Rothen s'enflamme programında konuşan eski Milan ve Barcelona oyuncusu, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldızı vatandaşlarına saygısızlık etmekle suçladı.

İmaj zedeleniyor

RMC Sport'a göre Dugarry, Ronaldo'nun on yıllardır inşa ettiği takım odaklı ve pozitif imajını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ona göre futbolcu, büyük sahneden onurla ayrılmak yerine son aylarda kendi egosunun kurbanı oluyor.

«Bu çok üzücü çünkü bu onun daha önce sergilediği imaj değil. Her zaman sağlıklı yaşam tarzına sahip, takım için oynayan ve cömert bir insan olarak görünmüştü. Ancak son aylarda egosu onu bitiriyormuş gibi bir izlenim veriyor», dedi Fransız eski forvet.

Sahadaki verimlilik ve gençlere örnek olma

Dugarry, büyük bir futbolcunun kendi kapasitesini zamanında değerlendirmesi ve performansının düştüğünü fark etmesi gerektiğini ekledi. Portekiz milli takımının son üç uluslararası turnuvada kaptanları olmadan çok daha bütünleşmiş ve verimli bir oyun sergilediğini vurguladı.

Eski futbolcu, teknik direktörün kararları ve oyun süresi dağılımı gibi küçük bir anlaşmazlık yüzünden bu kadar gürültü koparmanın Portekizli gençler için nasıl bir örnek teşkil edeceğini sorguladı. Ayrıca teknik heyetle yaşanan yanlış anlaşılmalar ve uluslararası maçlar öncesi kampı terk etme durumu takım atmosferini etkiledi.

Teknik direktör basın toplantısında milli takım kapılarının hala açık olduğunu belirtse de, yaşanan ciddi gerilim ve ilişkilerdeki soğukluk durumu karmaşıklaştırıyor. Ronaldo ile Portekiz Futbol Federasyonu yönetimi arasındaki görüşmeden sonra atılan bu adımın gelecekteki iş birliğini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Cristiano RonaldoChristophe DugarryPortekizFutbolAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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