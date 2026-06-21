Abduqodir Husanov vs Cristiano Ronaldo: K Grubu'nun Merkezi Düellosu
Dünya Kupası K Grubu'nda ilk turun ardından durum oldukça gerildi. İlk maçta fırsatı kaçıran Özbekistan milli takımı, sıradaki turda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 23 Haziran'da oynanacak bu mücadele öncesinde futbol dünyası, iki farklı neslin temsilcileri olan genç ve fiziksel olarak güçlü savunmacı Abduqodir Husanov ile deneyimli forvet Cristiano Ronaldo arasındaki çarpışmayı hararetle tartışıyor.
Iskander Sergaliyev: Husanov fiziksel olarak üstün
Kazak futbol uzmanı Iskander Sergaliyev, podcast'inde Özbek savunmacının yeteneklerini yüksek değerlendirerek şu görüşleri bildirdi:
"Fiziksel açıdan bakıldığında, Abduqodir Husanov kesinlikle üstün. Ancak doğru pozisyon seçimi de önemli bir faktör. Husanov'un kaliteli pasları yakın zamanda ortaya çıktı. Onun Manchester City'deki ilk maçlarını hatırlıyoruz; Chelsea'ye karşı oynanan maçta hatalar yapmıştı. Ancak ondan sonra çok gelişti ve Premier League'in en dikkat çeken savunmacılarından biri haline geldi. Fiziksel kapasite açısından Husanov, Portekiz milli takımındaki herhangi bir futbolcuyla rekabet edebilir."
İlk tur sonrası durum ve istatistikler
Her iki takım da ilk turda beklenen sonucu alamadı. Aşağıdaki tabloda takımlar ve lider oyuncularının durumları karşılaştırılmıştır:
İstatistikler
Portekiz (Cristiano Ronaldo)
Özbekistan (Abduqodir Husanov)
İlk tur sonucu
Kongo DR ile beraberlik (1:1)
Kolombiya'ya mağlubiyet (1:3)
Gruptaki konumu
Grupta orta sıralarda
Puansız, son sırada
Futbolcunun 1. turdaki durumu
En zayıf maçlarından biriydi, 90 dakika içinde topa sadece 25 kez dokundu
Rakip forvet Luis Diaz'ın gol ve asist yapmasını engelleyemedi
Yaş ve avantaj yönü
41 yaş, devasa deneyim ve taktiksel ustalık
22 yaş, yüksek fiziksel kapasite ve Premier League deneyimi
Maç zamanı ve yeri
Tarih: 23 Haziran
Saat: Taşkent saatiyle 22:00
Stadyum: ABD, Houston şehrindeki Houston Stadium
Stadyum kapasitesi: 72.220 seyirci
Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için bu maç, play-off yolunda belirleyici bir öneme sahip. Uzun yılların deneyimi ile yeni neslin tutkusunun çarpışacağı bu kritik mücadelede temsilcilerimize başarılar dileriz.
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