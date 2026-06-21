Abduqodir Husanov vs Cristiano Ronaldo: K Grubu'nun Merkezi Düellosu

Dünya Kupası K Grubu'nda ilk turun ardından durum oldukça gerildi. İlk maçta fırsatı kaçıran Özbekistan milli takımı, sıradaki turda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 23 Haziran'da oynanacak bu mücadele öncesinde futbol dünyası, iki farklı neslin temsilcileri olan genç ve fiziksel olarak güçlü savunmacı Abduqodir Husanov ile deneyimli forvet Cristiano Ronaldo arasındaki çarpışmayı hararetle tartışıyor.

Iskander Sergaliyev: Husanov fiziksel olarak üstün

Kazak futbol uzmanı Iskander Sergaliyev, podcast'inde Özbek savunmacının yeteneklerini yüksek değerlendirerek şu görüşleri bildirdi:

"Fiziksel açıdan bakıldığında, Abduqodir Husanov kesinlikle üstün. Ancak doğru pozisyon seçimi de önemli bir faktör. Husanov'un kaliteli pasları yakın zamanda ortaya çıktı. Onun Manchester City'deki ilk maçlarını hatırlıyoruz; Chelsea'ye karşı oynanan maçta hatalar yapmıştı. Ancak ondan sonra çok gelişti ve Premier League'in en dikkat çeken savunmacılarından biri haline geldi. Fiziksel kapasite açısından Husanov, Portekiz milli takımındaki herhangi bir futbolcuyla rekabet edebilir."

İlk tur sonrası durum ve istatistikler

Her iki takım da ilk turda beklenen sonucu alamadı. Aşağıdaki tabloda takımlar ve lider oyuncularının durumları karşılaştırılmıştır:

İstatistikler Portekiz (Cristiano Ronaldo) Özbekistan (Abduqodir Husanov) İlk tur sonucu Kongo DR ile beraberlik (1:1) Kolombiya'ya mağlubiyet (1:3) Gruptaki konumu Grupta orta sıralarda Puansız, son sırada Futbolcunun 1. turdaki durumu En zayıf maçlarından biriydi, 90 dakika içinde topa sadece 25 kez dokundu Rakip forvet Luis Diaz'ın gol ve asist yapmasını engelleyemedi Yaş ve avantaj yönü 41 yaş, devasa deneyim ve taktiksel ustalık 22 yaş, yüksek fiziksel kapasite ve Premier League deneyimi

Maç zamanı ve yeri

Tarih: 23 Haziran

Saat: Taşkent saatiyle 22:00

Stadyum: ABD, Houston şehrindeki Houston Stadium

Stadyum kapasitesi: 72.220 seyirci

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için bu maç, play-off yolunda belirleyici bir öneme sahip. Uzun yılların deneyimi ile yeni neslin tutkusunun çarpışacağı bu kritik mücadelede temsilcilerimize başarılar dileriz.