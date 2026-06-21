Abduqodir Husanov vs Cristiano Ronaldo: K Grubu'nun Merkezi Düellosu

·104·Spor
Abduqodir Husanov vs Cristiano Ronaldo: K Grubu'nun Merkezi Düellosu

Dünya Kupası K Grubu'nda ilk turun ardından durum oldukça gerildi. İlk maçta fırsatı kaçıran Özbekistan milli takımı, sıradaki turda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 23 Haziran'da oynanacak bu mücadele öncesinde futbol dünyası, iki farklı neslin temsilcileri olan genç ve fiziksel olarak güçlü savunmacı Abduqodir Husanov ile deneyimli forvet Cristiano Ronaldo arasındaki çarpışmayı hararetle tartışıyor.

Iskander Sergaliyev: Husanov fiziksel olarak üstün

Kazak futbol uzmanı Iskander Sergaliyev, podcast'inde Özbek savunmacının yeteneklerini yüksek değerlendirerek şu görüşleri bildirdi:

"Fiziksel açıdan bakıldığında, Abduqodir Husanov kesinlikle üstün. Ancak doğru pozisyon seçimi de önemli bir faktör. Husanov'un kaliteli pasları yakın zamanda ortaya çıktı. Onun Manchester City'deki ilk maçlarını hatırlıyoruz; Chelsea'ye karşı oynanan maçta hatalar yapmıştı. Ancak ondan sonra çok gelişti ve Premier League'in en dikkat çeken savunmacılarından biri haline geldi. Fiziksel kapasite açısından Husanov, Portekiz milli takımındaki herhangi bir futbolcuyla rekabet edebilir."

İlk tur sonrası durum ve istatistikler

Her iki takım da ilk turda beklenen sonucu alamadı. Aşağıdaki tabloda takımlar ve lider oyuncularının durumları karşılaştırılmıştır:

İstatistikler

Portekiz (Cristiano Ronaldo)

Özbekistan (Abduqodir Husanov)

İlk tur sonucu

Kongo DR ile beraberlik (1:1)

Kolombiya'ya mağlubiyet (1:3)

Gruptaki konumu

Grupta orta sıralarda

Puansız, son sırada

Futbolcunun 1. turdaki durumu

En zayıf maçlarından biriydi, 90 dakika içinde topa sadece 25 kez dokundu

Rakip forvet Luis Diaz'ın gol ve asist yapmasını engelleyemedi

Yaş ve avantaj yönü

41 yaş, devasa deneyim ve taktiksel ustalık

22 yaş, yüksek fiziksel kapasite ve Premier League deneyimi

Maç zamanı ve yeri

  • Tarih: 23 Haziran

  • Saat: Taşkent saatiyle 22:00

  • Stadyum: ABD, Houston şehrindeki Houston Stadium

  • Stadyum kapasitesi: 72.220 seyirci

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için bu maç, play-off yolunda belirleyici bir öneme sahip. Uzun yılların deneyimi ile yeni neslin tutkusunun çarpışacağı bu kritik mücadelede temsilcilerimize başarılar dileriz.

Abduqodir HusanovCristiano RonaldoÖzbekistanPortekizManchester City
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Justin Gaethje, Ilia Topuria'nın Durumu Hakkında KonuştuJustin Gaethje, Ilia Topuria'nın Durumu Hakkında KonuştuBugün, 13:122026 Dünya Kupası: G ve H Grupları Bugünün Maç Programı2026 Dünya Kupası: G ve H Grupları Bugünün Maç ProgramıBugün, 13:07Tunus Milli Takımı Turnuvaya Veda EttiTunus Milli Takımı Turnuvaya Veda EttiBugün, 12:18Japonya, Tunus'u Ağır Bir Skorla Mağlup EttiJaponya, Tunus'u Ağır Bir Skorla Mağlup EttiBugün, 12:08Profesyonel Boks: Ruslan Abdullayev Kübalı Rakibini Nakavt EttiProfesyonel Boks: Ruslan Abdullayev Kübalı Rakibini Nakavt EttiBugün, 11:59William Saliba Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti ve PSG'li oyuncuların şakaları hakkında konuştuWilliam Saliba Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti ve PSG'li oyuncuların şakaları hakkında konuştuBugün, 11:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı