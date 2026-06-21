2026 Dünya Kupası: Portekiz Milli Takımı'nda Büyük Kriz

Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Kongo DR ile alınan beklenmedik beraberlik (1:1), Portekiz Milli Takımı etrafındaki durumu oldukça gerginleştirdi. Şu anda takım kampında, sosyal medyadaki tartışmalar ve iç baskılar nedeniyle huzursuz bir ortam hakim.

Sahte ekran görüntüsü ve Georgina Rodriguez'in hatası

Başarısız maçın ardından, sosyal medyada takımın orta saha oyuncusu Joao Neves'in kız arkadaşı Madalen Aragao'ya ait olduğu iddia edilen sahte bir yazışma hızla yayıldı.

Bu sahte konuşmada, bir kullanıcı Aragao'nun paylaşımının altına şunları yazmış:

«Erkek arkadaşın aptal. Ona topu tüm zamanların en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya vermesi gerektiğini söyle».

Sahte ekran görüntüsünde Aragao ise sözde şöyle yanıt vermiş:

«Kendi liderine kariyerini noktalaması gerektiğini söyle. Çok bencil», şeklinde tepki göstermiş.

Medya araştırmalarına göre, aslında böyle bir konuşma hiç yaşanmamış ve görsel Photoshop veya yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş. Ancak, aralarında ünlü Record Mexico hesabının da bulunduğu birçok büyük yayın organı, bu yalan bilgiyi gerçekmiş gibi yaydı.

Durumu daha da ciddileştiren ise, Ronaldo'nun partneri Georgina Rodriguez'in bu paylaşımı görüp altına iğneleyici bir yorum bırakması oldu: «Vay canına! Yeni nesil harika!»

Bunun ardından Ronaldo'nun binlerce fanatiği, Joao Neves ve kız arkadaşının Instagram sayfalarına girerek kitlesel psikolojik saldırılar başlattı. Diğer yandan, sahte ekran görüntüsüne inanan Georgina'nın kendisi de sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

Aile baskısı: Katia Aveiro'nun eleştirileri

Bu krizden kısa bir süre önce, Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro da Portekiz Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i pasif oyunu nedeniyle suçlamıştı. Bu açıklama, sosyal medyada milli takım oyuncularına yönelik olumsuz tutumu daha da artırdı ve futbolcuların psikolojik durumunu olumsuz etkiledi.

Özbekistan maçı öncesi huzursuz ortam

Genel olarak, 23 Haziran'da Özbekistan Milli Takımı'na karşı sahaya çıkacak olan Portekiz kampında şu an iç huzur yok. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, baskı altındaki rakibin bu psikolojik istikrarsızlığından kritik maçta etkili bir şekilde yararlanabilirler.