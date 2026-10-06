Ronaldo Al-Nassr'a döndü: Milli takımdaki geleceği belirsiz

·2·Spor
Ronaldo Al-Nassr'a döndü: Milli takımdaki geleceği belirsiz

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki geleceği hakkındaki soru işaretleri artarken, 41 yaşındaki yıldız Suudi Arabistan'a geri döndü. Al-Nassr kulübü, Portekizli forvetin takım antrenmanlarına döndüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşarak ona sıcak bir karşılama yaptı.

Suudi kulübü sosyal medya paylaşımında, "Büyük bir sporcu... Necid'in kalbinde, Al-Nassr'da" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun Riyad'a dönüşü, Portekiz kampından erken ayrılmasının ardından gerçekleşti. 27 Eylül'de Norveç'e karşı oynanan maçta yedek kulübesinde kalmış ve süre almamıştı.

Ronaldo ve Jesus arasındaki durum nasıl başladı?

Ronaldo, 24 Eylül'de Galler'e karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 66 dakika görev yapmıştı. Ancak 27 Eylül'deki Norveç maçının tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Bunun ardından milli takım kampında futbolcu ile teknik direktör Jorge Jesus arasında bir anlaşmazlık yaşandığına dair haberler yayıldı. 30 Eylül'de Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı. Reuters'ın haberine göre futbolcu, bu kararı Jesus'un basın toplantısı ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını belirtti.

Bu olay, Ronaldo'nun milli takım kariyerinin sona erebileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

Ancak Jesus, Ronaldo'ya kapıyı kapatmadı.

Durumun en ilginç yanı, Ronaldo'nun milli takımla ilişkisinin kesildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamış olmasıdır.

Aksine Jorge Jesus, 4 Ekim'de Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Ronaldo'nun isterse milli takıma dönebileceğini söyledi. Teknik direktör, futbolcunun bir sonraki kadroya dahil edilebileceğini vurguladı.

Yani şimdilik Ronaldo Portekiz milli takımında bir daha oynamayacağına dair haberleri kesin bir karar olarak kabul etmek için bir neden yok.

Jesus'un tutumuna göre nihai karar futbolcunun kendisine bağlı.

Şimdi tüm dikkatler Al-Nassr'a çevrildi

Ronaldo için artık kulüp kariyeri devam ediyor.

Al-Nassr, 41 yaşındaki forveti tekrar kadrosuna dahil etti ve kulübün resmi paylaşımında ona özel bir yer ayırdı. Ronaldo'nun Riyad'a dönüşü Suudi kulübü için de önemli, çünkü futbolcu sezonun geri kalan maçlarına hazırlanmaya devam ediyor.

Onun Al-Nassr'daki bir sonraki maçı da taraftarlar için büyük merak konusu. Ronaldo'nun kulüpteki son maçı 12 Eylül'de Al-Khaleej'e karşıydı. O tarihten sonra Portekiz milli takımı kampına katılmıştı.

Ronaldo'nun milli takım hikayesi henüz bitmemiş olabilir

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı tarihinin en çok gol atan ve en çok forma giyen oyuncusu. Bu nedenle her kararı milli takım çevresinde büyük ilgi uyandırıyor.

Şu anki tablo ise iki farklı sinyal veriyor: Ronaldo milli takım kampından ayrıldı ancak Jorge Jesus dönüşü için kapıyı açık bıraktı.

Bu yüzden "Ronaldo artık Portekiz'de oynamayacak" sonucuna varmak için henüz çok erken.

Bir tarafta 41 yaşındaki efsane kariyerini Al-Nassr'da sürdürmeye hazırlanıyor. Diğer tarafta ise Portekiz milli takımının kapısı ona hala açık.

En merak edilen sorunun cevabı ise bir sonraki kampta belli olabilir: Ronaldo tekrar Portekiz formasını giyecek mi, yoksa milli takımla 20 yılı aşkın süren hikayesi burada mı sona eriyor?

Cristiano RonaldoAl-NassrPortekiz Milli TakımıJorge JesusFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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