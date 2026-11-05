Bir büyük dönem sona erdi: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına veda etti

·2·Spor
Bir büyük dönem sona erdi: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına veda etti

Dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. 5 Kasım 2026 tarihinde yıldız futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı özel bir video mesajla, milli takımdaki 23 yıllık görkemli kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Bu beklenmedik ve tarihi karar, sadece Portekizli taraftarları değil, tüm dünya futbol kamuoyunu derinden etkiledi.

Milli takımdan ayrılma nedeni: Jesus ve federasyon ile görüşme

Futbol yıldızının bu kararı alması tesadüfen gerçekleşmedi:

  • Kampı terk etme ve görüşme: Edinilen bilgilere göre, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısı ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yapılan önemli görüşmenin ardından Cristiano milli takım kampından ayrıldı;

  • Kararın alınması: Tam da bu müzakereler ve tartışmalardan sonra futbolcu, uluslararası arenadaki kariyerini sonlandırma ve yeni nesle yol açma konusunda nihai karara vardı.

Tarihin en büyük rekortmeni: 234 maç ve 146 gol

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında mutlak rekorlara imza attı:

  • Dünya rekorları: Ronaldo, Portekiz formasıyla toplam 234 karşılaşmada sahaya çıkarak rakiplerinin kalesine 146 gol attı — bu, milli takımlar tarihindeki mutlak ve eşsiz bir dünya rekorudur;

  • 23 yıllık sadakat: Milli takımdaki ilk maçı 2003 yılının Ağustos ayında başlamış olup, tam 23 yıldan fazla sürmüştür.

Kazanılan büyük zaferler ve kupalar

Ronaldo'nun kaptanlığında Portekiz, tarihindeki ilk büyük uluslararası başarılarına ulaştı:

  • Avrupa Şampiyonluğu (Euro 2016): Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım, tarihinde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu;

  • Uluslar Ligi'nde iki kez zafer: Ayrıca 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvalarında şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak milli takımını kıtanın en iyisi yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılışıyla Portekiz futbolunda koca bir altın dönem sona erdi, ancak ismi ve bıraktığı büyük miras tarih sayfalarına ebediyen kazındı.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıJorge JesusPedro ProençaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Vidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttuVidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttu11 Ekim 21:21Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdiRonaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi8 Ekim 23:41Milyonlar destekledi ancak takım arkadaşları Cristiano Ronaldo'nun ses getiren paylaşımına tepkisiz kaldıMilyonlar destekledi ancak takım arkadaşları Cristiano Ronaldo'nun ses getiren paylaşımına tepkisiz kaldı8 Ekim 18:43Gary Lineker, Ronaldo'nun durumunu neden Messi'ninkiyle kıyasladı?Gary Lineker, Ronaldo'nun durumunu neden Messi'ninkiyle kıyasladı?8 Ekim 18:24Record'dan şok iddia: Portekiz teknik direktörü Ronaldo'nun ayrılık sebebini açıkladıRecord'dan şok iddia: Portekiz teknik direktörü Ronaldo'nun ayrılık sebebini açıkladı5 Ekim 11:55Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!4 Ekim 00:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü