Bir büyük dönem sona erdi: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına veda etti

Dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. 5 Kasım 2026 tarihinde yıldız futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı özel bir video mesajla, milli takımdaki 23 yıllık görkemli kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Bu beklenmedik ve tarihi karar, sadece Portekizli taraftarları değil, tüm dünya futbol kamuoyunu derinden etkiledi.

Milli takımdan ayrılma nedeni: Jesus ve federasyon ile görüşme

Futbol yıldızının bu kararı alması tesadüfen gerçekleşmedi:

Kampı terk etme ve görüşme: Edinilen bilgilere göre, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısı ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yapılan önemli görüşmenin ardından Cristiano milli takım kampından ayrıldı;

Kararın alınması: Tam da bu müzakereler ve tartışmalardan sonra futbolcu, uluslararası arenadaki kariyerini sonlandırma ve yeni nesle yol açma konusunda nihai karara vardı.

Tarihin en büyük rekortmeni: 234 maç ve 146 gol

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında mutlak rekorlara imza attı:

Dünya rekorları: Ronaldo, Portekiz formasıyla toplam 234 karşılaşmada sahaya çıkarak rakiplerinin kalesine 146 gol attı — bu, milli takımlar tarihindeki mutlak ve eşsiz bir dünya rekorudur;

23 yıllık sadakat: Milli takımdaki ilk maçı 2003 yılının Ağustos ayında başlamış olup, tam 23 yıldan fazla sürmüştür.

Kazanılan büyük zaferler ve kupalar

Ronaldo'nun kaptanlığında Portekiz, tarihindeki ilk büyük uluslararası başarılarına ulaştı:

Avrupa Şampiyonluğu (Euro 2016): Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım, tarihinde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu;

Uluslar Ligi'nde iki kez zafer: Ayrıca 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvalarında şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak milli takımını kıtanın en iyisi yaptı.

Cristiano Ronaldo'nun ayrılışıyla Portekiz futbolunda koca bir altın dönem sona erdi, ancak ismi ve bıraktığı büyük miras tarih sayfalarına ebediyen kazındı.