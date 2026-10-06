Golden Boy-2026: Avrupa futbolunda yeni yıldızlar yarışı başladı

Avrupa futbolunda yeni neslin en büyük yıldızı kim olacak? Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, PSG ve Bayern Münih gibi devlerin kadrolarında yer alan genç yetenekler arasında bu soruya cevap bulmak için yarış başladı.

İtalyan Tuttosport gazetesi, Golden Boy-2026 ödülüne aday olanların listesini açıkladı. Listede Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen 21 yaş altı 25 futbolcu yer alıyor.

Bu yılki adaylar arasında dünya futbolunun şimdiden dikkatini çeken isimlerin yanı sıra, önümüzdeki yıllarda büyük sahneye çıkması beklenen yetenekler de bulunuyor.

Real Madrid ve Barcelona'dabirden fazla aday

Golden Boy-2026 için açıklanan listede İspanya'nın iki dev kulübü öne çıkıyor.

Barcelona'dan Pau Cubarsí, Marc Bernal ve Xavi Espart adaylar arasına dahil edildi.

Real Madrid kadrosunda ise Yan Diomande ve Endrick adaylar listesinde yer aldı. Ayrıca, Franco Mastantuono da Real Madrid/Fiorentina oyuncusu olarak adaylar arasında gösterildi.

Bu durum bile, söz konusu ödül için verilen mücadelede İspanyol devlerinin genç oyuncuların gelişimine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor.

Chelsea'de de iki güçlü aday

Londra'nın Chelsea kulübü de listede iki futbolcusuyla yer alıyor.

Onlar — Jorrel Hato ve Estevao.

Özellikle Estevao ismi, son dönemde dünya futbolunda büyük ilgi uyandıran genç yetenekler arasında anılıyor.

Chelsea dışında Arsenal ve Bournemouth da listede temsilcileriyle yer alıyor.

Arsenal'in formasını Myles Lewis-Skelly, Bournemouth'u ise Ryan Rosha ve Eli Junior Kroupi temsil ediyor.

Golden Boy-2026 adaylarının tam listesi

Tuttosport tarafından açıklanan adaylar şunlardır:

Pau Cubarsí — Barcelona;

Ayyoub Bouaddi — Manchester City;

Warren Zaïre-Emery — PSG;

Yan Diomande — Real Madrid;

Luka Vušković — Brighton;

Viktor Froholdt — Porto;

Myles Lewis-Skelly — Arsenal;

Ryan Rosha — Bournemouth;

Jorrel Hato — Chelsea;

Lennart Karl — Bayern Münih;

Estevao — Chelsea;

Endrick — Real Madrid;

Eli Junior Kroupi — Bournemouth;

Gianluca Prestianni — Benfica;

Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund;

Said El Mala — Köln;

Jon Martin — Real Sociedad;

Marc Bernal — Barcelona;

Karim Alajbegovic — Juventus;

Finn Jeltsch — Stuttgart;

Charalampos Kostoulas — Brighton;

Kouakou Gadou — Borussia Dortmund;

Franco Mastantuono — Real Madrid/Fiorentina;

Rodrigo Mora — Roma;

Xavi Espart — Barcelona.

Gol için değil, gelecek için verilen ödül

Golden Boy ödülü basit bir bireysel ödül değildir. Avrupa futbolunda yeni neslin en parlak ve gelecek vadeden temsilcilerini belirlemeyi amaçlar.

Ödül mücadelesinde futbolcunun yaşıyla birlikte, üst düzey müsabakalardaki katılımı, etkisi ve gelişim hızı da büyük önem taşır.

Bu nedenle listedeki her futbolcunun sezon boyunca gösterdiği performans belirleyici bir öneme sahiptir.

Bugün kulübünün as kadrosu için mücadele eden genç bir futbolcu, yarın Avrupa futbolunun en büyük yıldızlarından birine dönüşebilir.

Bu listedeki en büyük merak konusu nedir?

Golden Boy-2026 aday listesine bakıldığında, ödül için rekabetin son derece çetin geçmesi bekleniyor.

Bir tarafta Real Madrid ve Barcelona'nın genç yıldızları, diğer tarafta Chelsea, Arsenal, Bayern Münih, PSG veManchester Citytemsilcileri var.

Bir diğer ilginç nokta ise listede farklı pozisyonlardaki futbolcuların bulunması. Yani ödül mücadelesi sadece goller veya hücum verimliliği ile sınırlı kalmayacak.

Şimdi asıl soru şu: 25 genç yetenek arasından Avrupa futbolunun yeni 'Altın Çocuğu' kim olacak?

Cevap ise sezon boyunca elde edilen sonuçlara, bireysel performansa ve genç futbolcuların büyük sahnede kendilerini ne kadar gösterebildiklerine bağlı olacak.