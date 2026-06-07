Enzo Fernández kariyerini Madrid'in Real kulübünde sürdürmek istiyor

·84·Spor
Enzo Fernández kariyerini Madrid'in Real kulübünde sürdürmek istiyor

Avrupa futbolunda transfer penceresi yaklaştıkça, büyük kulüpler ve dünya yıldızlarının dahil olduğu sansasyonel haber akışı şiddetleniyor. Bu seferki transfer bombasının merkezinde Londra'nın Chelsea kulübü ve Arjantin milli takımının kilit orta saha oyuncusu Enzo Fernández yer alıyor. Yetenekli futbolcu, kariyerinde köklü bir değişiklik yaparak Sisli Albion'u terk edip İspanya La Liga'da top koşturmayı hedefliyor.

Prestijli yabancı yayınlardan biri olan El Debate tarafından paylaşılan son bilgilere göre, dünya şampiyonu Arjantinli yıldız Madrid'in Real kulübünün teklifini kabul etmeye tamamen karar verdi. Futbolcu, 'kraliyet kulübü' ile 5 yıllık uzun süreli sözleşme imzalamaya zorunlu onay vermeye de hazır.

Sözleşme süresi uzun, ancak transfer bedeli gökyüzünde

Futbolcunun isteği kesin ve Madrid tarafının ilgisi ciddi olsa da, bu büyük anlaşmanın gerçekleşmesi yolunda çok ciddi bir finansal engel mevcut. Londra aristokratları liderlerini kolayca bırakmak istemiyor:

  • Chelsea'nin talebi: Londralılar, Enzo Fernández'in transfer bedelini nakit 138 milyon euro olarak belirledi ve bu tutardan daha azına razı olmayacaklarını belirtti.

  • Mevcut yükümlülük: Transfer konusunda Londra kulübünün üstünlüğü, orta saha oyuncusunun Chelsea ile mevcut iş sözleşmesinin 2032 yılının ortasına kadar geçerli olmasıdır. Bu da alıcı kulüpten büyük miktarda kaynak talep edilmesine neden olur.

Enzo Fernández'in geçen sezondaki süper istatistikleri

Arjantinli oyun kurucunun neden bu kadar yüksek değerlendirildiği, sahadaki verimliliğiyle açıkça kanıtlanıyor. Aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla futbolcunun geçen sezondaki performansıyla tanışabilirsiniz:

Futbolcunun sahadaki durumu

Gösterge sayısı

Takımdaki önemi ve seviyesi

Toplam oynanan maçlar

54 maç

Takımın saha ortasındaki ana itici gücü oldu.

Atılan gol sayısı

15 gol

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen, verimlilikte forvetlere yaklaştı.

Asistler (Gol pasları)

7 pas

Takım arkadaşlarını gol pozisyonlarıyla buluşturmada yüksek aktivite gösterdi.

Zamin yorumu: Enzo Fernández'in Real Madrid gibi bir dev takıma geçme isteği anlaşılabilir; her futbolcu kariyerinde kupaların garantili olduğu zirveyi hedefler. Ancak Chelsea yönetiminin 138 milyon euroluk talebi, Madrid kulübü başkanı Florentino Pérez'i düşündürmesi doğal. Buna rağmen, Enzo'nun geçen sezondaki 15 gol ve 7 asistlik süper istatistikleri, her türlü bedeli hak ettiğini gösteriyor. Bu transfer gerçekleşirse, Madrid kulübünün merkezi daha da korkutucu bir güce dönüşecek. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

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Enzo FernándezChelseaReal MadridArjantinMadrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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