Barcelona'da durdurulamaz güç: Raphinha üst üste ikinci ay İspanya'da rakipsiz!

Katalan kulübü Barcelona'nın kanat oyuncusu Raphinha, İspanya La Liga'da gerçek bir resital sunmaya devam ediyor. Brezilyalı hücum oyuncusu, üst üste ikinci ay turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi.

La Liga basın servisi, Eylül ayı sonuçlarına göre resmi oylama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında da rakipsiz olan Raphinha, Eylül ayında da kimseye şans tanımadı.

4 maçta 9 puanlık katkı: Raphinha'nın inanılmaz istatistikleri

Brezilyalı yıldız, Eylül ayında Katalan ekibi formasıyla kariyerinin en parlak ve verimli dönemlerinden birini geçirdi:

Genel istatistik: Sadece 4 maçta 7 gol ve 2 asist !

İki hat-trick: Raphinha, Valencia ağlarını bir kez havalandırırken, Racing ve Sevilla'ya karşı oynanan maçlarda rakip kalelere 3'er gol atarak üst üste iki hat-trick kaydetti.

Mbappe ve diğer yıldızlar geride bırakıldı

La Liga'nın resmi anketinde Barcelona'nın lideri, birçok ünlü rakibini geride bırakarak mutlak zaferi elde etti:

O, mücadelede Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, Atletico forveti Jonathan David, ayrıca Sergio Camello (Rayo Vallecano) ve Fer Nino (Elche) gibi futbolcuları belirgin bir farkla geride bıraktı.

Raphinha'nın bu müthiş formu, Katalan ekibini sadece İspanya şampiyonluğuna taşımakla kalmıyor, aynı zamanda onu şu an dünyanın en tehlikeli kanat oyuncularından biri haline getiriyor.