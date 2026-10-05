Benin kalecisi Lionel Messi ile veda maçı hakkında konuştu

Arjantin milli takımı formasıyla kendi evindeki son maçına çıkmaya hazırlanan Lionel Messi için bu karşılaşmanın oldukça duygusal ve heyecan verici geçmesi bekleniyor. Albiceleste formasıyla 207 maça çıkıp 125 gol atan efsanevi forvet, uluslararası kariyerini noktalama kararı aldı. Goal.com tarafından bildirildiğine göre, Arjantin ile Benin milli takımları arasındaki hazırlık maçı Buenos Aires'teki ünlü Estadio Monumental'de oynanacak. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Bu tarihi maç öncesinde futbol dünyası Messi'ye layık bir veda sunmaya hazırlanıyor. Ancak rakip takım temsilcileri, Arjantinliler için kolay bir rakip olmayacaklarını açıkça belirttiler. Özellikle Benin milli takımı kalecisi Marcel Dandjinou, Buenos Aires'teki basın toplantısında profesyonel duruşunu sergileyerek Lionel Messi'ye hiçbir ayrıcalık veya hediye sunulmayacağını kesin bir dille vurguladı.

Tarihi karşılaşma ve profesyonel yaklaşım

Dandjinou için bu maç, sıradan hazırlık maçlarından tamamen farklı ve hayatta bir kez ele geçecek eşsiz bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Onun sözlerine göre, takım Arjantin'e ve özellikle Messi'ye saygı göstermek için geldi ancak kendi ülkelerinin onurunu korumaları gerektiğini de unutmamalılar. Sahada her zaman 11'e 11 bir mücadele olacağını hatırlatan kaleci, konuk ekibin Arjantin'e sadece turist olarak gelmediğini ekledi.

Önümüzdeki maçla ilgili temel sorulardan biri, konuk ekibin Messi'nin kolayca gol atmasına izin verip vermeyeceği konusundaydı. Maçın sonunda bir penaltı kararı verilirse Arjantinli yıldıza gol atması için izin verip vermeyecekleri sorusuna Dandjinou sert bir yanıt verdi. Asıl görevinin şutları kurtarmak olduğunu ve Messi penaltı kullansa bile onu durdurmaya çalışacağını belirtti.

Rakibe layık saygı ve forma sırası

Benin kalecisi, Lionel Messi'nin büyüklüğünün ona herhangi bir hediye verilmesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguladı. Eğer forvet gol atmak istiyorsa, bunun için tüm yeteneğini ortaya koymalı ve çabalamalıdır. Dandjinou için efsanevi bir futbolcuya gösterilebilecek en büyük saygı, onu son düdüğe kadar gerçek ve ciddi bir rakip olarak kabul etmektir.

Aynı zamanda Beninli eldiven, kariyeri boyunca dünyanın en iyi oyuncularından biri haline gelen, Barcelona formasıyla parlak maçlar çıkaran ve Arjantin ile 2022 Dünya Kupası ile kıta şampiyonlukları kazanan bir futbolcuyla aynı sahada yer almaktan duyduğu heyecanı gizlemedi. Maç sonunda efsanevi 10 numaralı formayı almak için takım içinde ilginç bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Dandjinou, maç sonunda tüm takım arkadaşlarının Messi'nin formasını almak isteyeceğini esprili bir dille dile getirdi. Eğer her oyuncu için ayrı bir forma hazırlanmazsa, hepsinin tek bir forma için başvurmasının zor olacağını söyledi. Her ne olursa olsun, bu karşılaşmanın futbol tarihinde unutulmaz bir olay olarak yer edineceği kesin.

Dandjinou oʻyin oxirida barcha jamoadoshlari Messining futbolkasini olishni istashini hazilomuz tarzda tilga oldi. Agar har bir oʻyinchi uchun alohida libos tayyorlab berilmasa, ularning barchasi bitta futbolka uchun murojaat qilishi qiyin kechishini aytdi. Qanday boʻlmasin, bu uchrashuv futbol tarixida unutilmas voqea sifatida muhrlanishi aniq.