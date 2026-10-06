Beninli savunmacı Lionel Messi'ye karşı bir taktiklerinin olmadığını söyledi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, uluslararası kariyerindeki son maçlarından birine hazırlanırken, gelecekteki rakipleri futbol efsanesine karşı herhangi bir taktik uygulamayı düşünmediklerini açıkça itiraf etti. Goal.com'un haberine göre, Benin milli takımı savunmacısı Mohamed Tijani, takımın Arjantinli forveti durdurmak için özel bir planı olmadığını, asıl odak noktasının bu büyük anların tadını çıkarmak olduğunu belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de gerçekleşecek bu karşılaşmanın, dünya futbolunun yıldızı için uluslararası arenadaki veda anlarından biri olması bekleniyor. Dünya sıralamasında 89. sırada yer alan Benin milli takımı, Güney Amerika'nın son şampiyonuna karşı sahaya çıkacak. İki takım arasındaki kalite ve imkan farkı bariz bir şekilde ortadayken, Afrikalı temsilciler rakipten çekinmek yerine futbol şöleninin keyfini çıkarmayı tercih ediyor.

Rakip oyuncuların itirafı

Arjantin'in C5N yayınına verdiği röportajda 29 yaşındaki stoper Mohamed Tijani, takıma Lionel Messi'yi sıkı markaja alması veya özel olarak durdurması konusunda hiçbir talimat verilmediğini vurguladı. Daha önce Rayo Vallecano forması giyen tecrübeli futbolcu, maçın başlama düdüğünden önceki ruh hali hakkında şunları söyledi: "Messi'yi marke etmemize gerek yok. Bu maçın tadını çıkaracağız. Messi'ye karşı savunma yapmak için özel bir planımız yok, sadece oyunumuzdan keyif almalıyız, hepsi bu."

Benin kampındaki hayranlık ve saygı, basit bir rekabet sınırının çok ötesine geçmiş durumda. Ziyaretçi heyet temsilcileri, Arjantinli forveti özel bir seviyede futbolcu olarak değerlendiriyor. Mohamed Tijani sözlerine devam ederek: "Messi, sen bir tanrısın. Benim için o dünyanın en iyisi, tıpkı söylediğim gibi" diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bu tanımı Benin milli takımı doktoru da tamamen destekleyerek, onun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu özellikle vurguladı.

Uluslararası arenada değişim dönemi

Bu tür hazırlık ve gösteri maçları her iki takım için de büyük önem taşıyor. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, sahadaki ana oyun kurucusu olmadan bir sonraki büyük turnuva döngüsüne hazırlanmak ve kadroda yenilenmeler yapmak için çalışıyor. Öte yandan Benin milli takımı da Afrika Uluslar Kupası elemeleri öncesinde dünya çapında bir takıma karşı sahaya çıkarak kendi kapasitesini test etmek için uygun bir fırsat yakalıyor.

Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerinin sona yaklaşıyor olması tüm futbol dünyasının odak noktasında. Gelecekte kariyerine Inter Miami formasıyla devam edecek olan forvet, milli takım formasıyla son adımlarını atıyor. Beninli futbolcular ise sonuç ne olursa olsun, yaşayan bir efsaneyle aynı sahayı paylaşma şansına eriştikleri için memnuniyet duyuyorlar.