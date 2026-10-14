Şampiyonlar Ligi'nde şiddetli gece: 2. haftada gol yağmuru yaşandı

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın merkez karşılaşmaları beklenmedik sonuçlara ve şiddetli rekabetlere sahne oldu. Katalonya'nın Barcelona kulübü, İstanbul deplasmanında farklı bir galibiyet alarak averajla puan durumunda 1. sıraya yükseldi. Londra'nın Arsenal kulübü de kendi evinde aldığı net galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

İngiltere'nin bir diğer devi Manchester United Madrid'de çaresiz kalırken, Milano'da gerçek bir gol şovu yaşandı ve Inter kendi sahasında mağlup oldu. Münih'in Bayern Münih kulübü ise Norveç deplasmanında dramatik bir beraberlik kaydetti.

Barcelona, İstanbul'da Galatasaray'ı darmadağın etti

Galatasaray'ın erken öne geçmesine rağmen, Katalanlar ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı:

Skor: Galatasaray — Barcelona 1:4;

Goller: Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermin Lopez 50, Gordon 53, Adeyemi 65;

Galatasaray kadrosu: Çakır, Jakobs, Sanchez, Elmalı, Akgün (Sane, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yılmaz (Sallai, 67), Osimhen;

Barcelona kadrosu: Joan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia (Kounde, 73), Cancelo, Gerard Martin, Rodri, Fermin Lopez (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesus, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;

Puan durumu: Barcelona 6 puanla 1. sıraya yükseldi, Galatasaray ise hala puansız (34. sıra).

Atletico, Manchester United'a hiçbir şans tanımadı

Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, erken gelen golle üstünlüğü ele geçirdi:

Skor: Atletico Madrid — Manchester United 2:0;

Goller: Barrios 1, Lookman 79;

Kırmızı kart: Leny Yoro (Manchester United, 75. dakika);

Atletico kadrosu: Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Alvarez (Jullien, 71);

Manchester United kadrosu: Lammens, Yoro, Hoven (Maguire, 80), Martinez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.

Arsenal, Lille kalesine 7 dakikada 3 gol attı

Mikel Arteta'nın öğrencileri, ikinci yarının ortalarında rakip savunmayı tamamen dağıtarak farklı galibiyeti tescilledi:

Skor: Arsenal — Lille 3:0;

Goller: Timber 64, Eze 67, Saka 71;

Arsenal kadrosu: Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimaraes, Rice, Merino (Odegaard, 65), Eze (Dowman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65);

Lille kadrosu: Chevalier, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), Andre, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78);

Londra kulübü 6 puanla 3. sıraya yerleşti.

Milano'da 7 gol ve Norveç'te 3-3'lük drama

Günün diğer karşılaşmaları da taraftarlara büyük bir heyecan yaşattı: