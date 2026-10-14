Şampiyonlar Ligi'nde şiddetli gece: 2. haftada gol yağmuru yaşandı

·67·Spor
Şampiyonlar Ligi'nde şiddetli gece: 2. haftada gol yağmuru yaşandı

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın merkez karşılaşmaları beklenmedik sonuçlara ve şiddetli rekabetlere sahne oldu. Katalonya'nın Barcelona kulübü, İstanbul deplasmanında farklı bir galibiyet alarak averajla puan durumunda 1. sıraya yükseldi. Londra'nın Arsenal kulübü de kendi evinde aldığı net galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

İngiltere'nin bir diğer devi Manchester United Madrid'de çaresiz kalırken, Milano'da gerçek bir gol şovu yaşandı ve Inter kendi sahasında mağlup oldu. Münih'in Bayern Münih kulübü ise Norveç deplasmanında dramatik bir beraberlik kaydetti.

Barcelona, İstanbul'da Galatasaray'ı darmadağın etti

Galatasaray'ın erken öne geçmesine rağmen, Katalanlar ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele aldı:

  • Skor: Galatasaray — Barcelona 1:4;

  • Goller: Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermin Lopez 50, Gordon 53, Adeyemi 65;

  • Galatasaray kadrosu: Çakır, Jakobs, Sanchez, Elmalı, Akgün (Sane, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yılmaz (Sallai, 67), Osimhen;

  • Barcelona kadrosu: Joan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia (Kounde, 73), Cancelo, Gerard Martin, Rodri, Fermin Lopez (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesus, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;

  • Puan durumu: Barcelona 6 puanla 1. sıraya yükseldi, Galatasaray ise hala puansız (34. sıra).

Atletico, Manchester United'a hiçbir şans tanımadı

Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, erken gelen golle üstünlüğü ele geçirdi:

  • Skor: Atletico Madrid — Manchester United 2:0;

  • Goller: Barrios 1, Lookman 79;

  • Kırmızı kart: Leny Yoro (Manchester United, 75. dakika);

  • Atletico kadrosu: Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Alvarez (Jullien, 71);

  • Manchester United kadrosu: Lammens, Yoro, Hoven (Maguire, 80), Martinez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.

Arsenal, Lille kalesine 7 dakikada 3 gol attı

Mikel Arteta'nın öğrencileri, ikinci yarının ortalarında rakip savunmayı tamamen dağıtarak farklı galibiyeti tescilledi:

  • Skor: Arsenal — Lille 3:0;

  • Goller: Timber 64, Eze 67, Saka 71;

  • Arsenal kadrosu: Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimaraes, Rice, Merino (Odegaard, 65), Eze (Dowman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65);

  • Lille kadrosu: Chevalier, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), Andre, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78);

  • Londra kulübü 6 puanla 3. sıraya yerleşti.

Milano'da 7 gol ve Norveç'te 3-3'lük drama

Günün diğer karşılaşmaları da taraftarlara büyük bir heyecan yaşattı:

  • Inter — Club Brugge 3:4: İtalya ligi ikincisi, kendi evinde beklenmedik bir şekilde Belçika kulübüne mağlup oldu. Konuk ekipte Tresoldi hat-trick yaptı (30, 63, 74), Vermant ise 87. dakikada galibiyet golünü attı. Ev sahibinde Lautaro Martinez (44, 81) iki gol kaydetti, Bisseck (90+3) farkı bire indirdi;

  • Viking — Bayern Münih 3:3: Norveç'teki gerilim dolu maçta Haugen, 90. dakikada ev sahibini mağlubiyetten kurtardı. Bayern Münih'te Harry Kane iki gol (54 penaltı, 60) atarken, Luis Diaz (71) da golünü attı ancak Olise 74. dakikada kırmızı kart gördü;

  • Villarreal — Napoli 3:1: İspanyol kulübü İtalyanları net bir skorla geçti. Goller: Mikautadze 23, Mourinho 26, Oluwaseyi 86 — Rrahmani 8;

  • Leipzig — PSV 1:0: Alman kulübü, Gruda'nın 75. dakikadaki tek golüyle kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

BarcelonaGalatasarayŞampiyonlar Ligi 2. HaftaManchester UnitedFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Galatasaray, Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldıGalatasaray, Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldıBugün 05:55Barcelona ve Juventus, Manchester United forveti ile temasa geçtiBarcelona ve Juventus, Manchester United forveti ile temasa geçti6 Ekim 12:57“Küçük Messi” Katalonya’ya mı taşınıyor? Barcelona yönetiminden beklenmedik açıklama“Küçük Messi” Katalonya’ya mı taşınıyor? Barcelona yönetiminden beklenmedik açıklama1 Ekim 12:32Victor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandıVictor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandı8 Temmuz 01:50Manchester United ve Barcelona rekabetindeki beklenmedik engelManchester United ve Barcelona rekabetindeki beklenmedik engel10 Ağustos 16:37Marcus Rashford’ın kaderi: Satılacak mı, ikinci bir şans mı verilecekMarcus Rashford’ın kaderi: Satılacak mı, ikinci bir şans mı verilecek8 Ağustos 21:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı