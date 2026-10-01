“Küçük Messi” Katalonya’ya mı taşınıyor? Barcelona yönetiminden beklenmedik açıklama

Futbol dünyasında yeni nesil yıldızlara olan ilgi giderek artıyor. Manchester Unitedakademisinin 15 yaşındaki parlak yeteneği, benzersiz tekniği nedeniyle “Küçük Messi” (Kid Messi) lakabını alan Jay-Jay Gabriel'in Barcelona'ya transfer olabileceğine dair söylentiler basın sayfalarını doldurdu.

Ancak Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, bu haberlere derhal yanıt vererek duruma açıklık getirdi.

Katalonya ziyareti ve ailenin tercihi

Geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki harika çocuğun Barselona şehrinde görülmesi, taraftarlar ve içeriden bilgi alanlar arasında çeşitli tahminleri alevlendirdi. Daha önce Gabriel, Manchester Unitedyönetimine kulüpten ayrılma isteğini resmen bildirmişti.

Basında çıkan haberlere göre, genç futbolcunun ailesi kariyerine devam etmek için İspanya'yı ana ve öncelikli hedef olarak belirledi. Bu durum, Barcelona seçeneğini gündemin ilk sırasına taşımış gibi görünüyordu.

Deco'dan sert yanıt: “Bu bizim işimiz değil”

İngilizlerin saygın talkSPORT yayınına röportaj veren Deco, Katalan kulübünün sözleşmesi devam eden genç futbolcularla ilgili oyunlara dahil olmayacağını kesin bir dille belirtti:

“Bu futbolcu hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu olağan bir durum; bizimle sürekli çeşitli menajerler ve futbolcular iletişime geçiyor. Özellikle genç yetenekler konusunda bu tür teklifler çok sık yaşanıyor. Onun durumundaki hiçbir futbolcuyla ilgilenmiyoruz. Neler olduğunu tam olarak bilmiyorum ama eğer hâlâ Manchester United futbolcusuysa, bu konunun bizimle hiçbir alakası yok. Herhangi bir adım atmadan önce hukuki durumunun ne olduğunu anlamak gerekir. Gençler ve genç futbolcularla bu şekilde müzakere yürütmek bizim çalışma tarzımız değil.”

Barcelona sportif direktörünün bu açıklaması, kulübün uluslararası transfer kurallarına ve etiğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Manchester United ile resmi meseleler çözülmeden hiçbir adım atılmayacağını gösteriyor.