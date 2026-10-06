Lionel Messi Arjantin kariyerini noktalıyor

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 21 yıllık şanlı uluslararası kariyerindeki son maçına hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki efsanevi forvet, Salı akşamı Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynanacak maçta milli formayı son kez giyecek. Bu karşılaşmanın dünya futbol camiası ve milyonlarca taraftar için oldukça duygusal ve unutulmaz bir olay olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ezeiza antrenman tesislerinde Lionel Scaloni yönetimindeki takım, son taktik hazırlıklarını tamamladı. Takımın son antrenmanında sadece mevcut oyuncular değil, Pocho Lavezzi gibi geçmişin ünlü vatandaşları da hazır bulunarak kaptana desteklerini gösterdi. Antrenman sırasında oyuncular arasındaki sıcak ortam ve dostane atmosfer net bir şekilde hissediliyordu.

Şu anda deneyimli forvet, milli takım formasıyla çıktığı 207 maçta attığı 125 golle mutlak rekorun sahibi konumunda. Benin ile oynanacak törensel maçta bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip. Antrenman sonrası sosyal medya hesabından duygusal fotoğraflar paylaşan Lionel Messi, "Özleyeceğimi bildiğim özel anlar..." diyerek duygularını paylaştı.

Kadro değişiklikleri ve özel forma

Yaklaşan veda maçı öncesinde milli takımın birkaç deneyimli ismi kadroya geri döndü. Özellikle önceki maçlarda dinlendirilen Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso ve Nicolas Tagliafico tekrar ilk 11'e dahil oldu. Ayrıca cezalı olan Leandro Paredes'in de kaptanını tribünden destekleyeceği doğrulandı.

Ancak kadroda eksikler de mevcut. Roma kulübünün seyahat yasağı koyması nedeniyle Paulo Dybala ve Nahuel Molina bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Lionel Scaloni için bu maç, sadece bir efsaneyle vedalaşmak değil, aynı zamanda gelecek turnuva döngüsü öncesinde genç nesli test etmek için önemli bir adım olacak.

Takım, kaptanının uluslararası futboldaki büyük mirasını onurlandırmak amacıyla bu maça özel olarak hazırlanan formalarla çıkacak. Formada, futbolcunun büyük hizmetlerini simgeleyen Mayıs Güneşi ve defne dalları motifleri yer alıyor.

Buenos Aires'teki maçın son düdüğü çaldığında, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, tüm dikkatini ABD'deki Inter Miami kulübündeki kariyerine verecek. Scaloni ve öğrencileri ise liderleri olmadan yeni bir döneme adım atacaklar.