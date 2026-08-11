Robbie Keane neden hâlâ teknik direktörlük görevini üstlenmiyor

İngiltere Premier Ligi'nin eski yıldızı Robbie Keane, teknik direktörlük kariyerindeki parlak sonuçlara rağmen şimdilik serbest durumda. Britanya futbolu dışındaki başarılı deneyimi, İrlandalı teknik adamı prestijli görevler için güçlü bir aday hâline getirse de henüz resmi bir anlaşma imzalanmadı. Goal.com bu haberi bildiriyor .

Goal.com'a verdiği özel röportajda Londra kulübü Arsenal'in eski kalecisi Graham Stack, Robbie Keane'in teknik direktörlük potansiyelini övgüyle değerlendirdi. Stack, İrlandalı teknik adamın kariyerini yakından takip ettiğini ve elde ettiği başarıların dikkate değer olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki zaferler ve kupa kazandığı sezonlar

Robbie Keane teknik direktörlük kariyerine Hindistan ekibi ATK'da başlamış olsa da başantrenör olarak gerçek çıkışını İsrail'de yaptı. 2023'te Tel Aviv kulübü Maccabi'yi çalıştıran Keane, takımı İsrail şampiyonluğuna ve ulusal kupa zaferine taşıdı.

Ardından kariyerine Macaristan'da devam eden Keane, burada da Ferencvaros ile önemli başarılara imza attı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi gibi prestijli uluslararası organizasyonlarda da kendini gösterdi.

Yeni görevler öncesinde temkinli yaklaşım

Budapeşte'deki 16 aylık görev süresinin ardından 46 yaşındaki teknik adam, değişim zamanının geldiğini anlayarak yeni bir adres aramaya başladı. MLS'te LA Galaxy forması giyen eski forvet, profesyonel konfor alanının dışında da potansiyelini tamamen ortaya koydu.

Bu nedenle adı İngiltere ve İskoçya'nın bazı prestijli kulüpleriyle sık sık anıldı. Ancak teknik adam aceleci kararlar vermek yerine kendisine uygun teklifleri beklemeyi tercih ediyor.

Uzmanların değerlendirmeleri ve gelecek beklentileri

Graham Stack'e göre Robbie Keane yalnızca iyi bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir futbol kulübü için harika bir karakter. Stack, kulüp yöneticilerinin bu tür uzmanları takıma kazandırmak için daha aktif olması gerektiğini düşünüyor.

Robbie Keane'in itibarı şu anda da oldukça yüksek. Uzmanlar, 2026-27 sezonu başlamadan önce futbol piyasasında daha birçok teknik direktörlük pozisyonunun boşalacağını ve İrlandalı teknik adamın kısa süre içinde kendisine uygun bir proje bulacağını öngörüyor.