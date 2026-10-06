Andrey Arshavin, Lionel Messi'yi Ballon d'Or'a layık gördü

Londra'da düzenlenecek prestijli Ballon d'Or ödül töreni yaklaştıkça futbol dünyasındaki tartışmalar da alevleniyor. Arsenal'in eski hücum oyuncusu Andrey Arshavin, Lionel Messi'nin 2026 ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti. Ona göre bu, Arjantinli yıldızın profesyonel kariyerindeki zirve noktası için oldukça anlamlı bir final olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sports.ru'ya verdiği röportajda Rusya milli takımının eski kaptanı, bu yılki ödül yarışında net bir favori olmadığını kaydetti. Arshavin, sezon boyunca rekabet dengesinin korunduğuna dikkat çekse de, Lionel Messi'nin uluslararası ve kulüp düzeyindeki istikrarlı oyununun onu diğerlerinden üstün kıldığını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerinde bir rekor kırarak 17. kez Ballon d'Or aday listesine dahil edildi. Messi, Arjantin milli takımını Dünya Kupası finaline taşıyarak turnuva boyunca 8 gol atmayı başardı. Final maçında İspanya milli takımına karşı mağlup olunsa da, oyuncunun performansı uzmanlardan büyük övgü topladı.

Kulüp düzeyinde de futbolcu kendini kanıtladı. Inter Miami forması giyen tecrübeli kaptan, takımının tarihinde ilk kez Major League Soccer şampiyonluğunu ve Campeones Cup kupasını kazanmasına büyük katkı sağladı. Mevcut sezonda 21 gol atıp 11 asist yaptı.

Tarihi tören ve kıyasıya rekabet

Goal.com'un haberine göre, bu prestijli ödül töreni 26 Ekim Pazartesi günü Londra'daki London Palladium Theatre sahnesinde gerçekleşecek. Ödül töreni, tarihinde ilk kez Paris dışında, ödülün 70. yılı onuruna İngiltere'nin başkentinde düzenleniyor.

Ancak Lionel Messi bu ödül yarışını kolay kazanmayacak. 30 kişilik aday listesinde dünya futbolunun yeni nesil temsilcileri de yer alıyor. Özellikle Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi yıldızlar da Ballon d'Or için ana adaylar arasında gösteriliyor.

Andrey Arshavin'e göre, eğer jüri ve uzmanlar sezonun genel etkisini değerlendirecekse, Lionel Messi'nin elde ettiği sonuçlar ona bu ödülü bir kez daha vermek için yeterli bir temel oluşturuyor.