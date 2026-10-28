Samir Nasri'den Ballon d'Or sonuçları hakkında sansasyonel açıklama

26 Ekim'de Londra'da düzenlenen prestijli Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninin ardından futbol dünyasında ciddi tartışmalar alevlendi. Manchester Citykulübünün eski orta saha oyuncusu Samir Nasri, anket sonuçlarını sert bir dille eleştirerek, Lionel Messi'nin 5. sırada yer almasına itiraz etti.

Fransız eski futbolcu, 8 kez Ballon d'Or kazanan ismi sadece ilk beşe değil, dünyanın en iyi on futbolcusu arasına bile almayacağını açıkça belirtti.

«Ciddi mi?»: Samir Nasri'nin sert yorumları

The Touchline yayınına verdiği röportajda eski orta saha oyuncusu duruşunu şöyle açıkladı:

İlk onun dışında: «Ciddi mi? Ne Messi ne de Rodri benim sıralamamda ilk ona girer! Messi dünya şampiyonu olduğunda bile fikrim değişmezdi», diyerek Nasri, anketteki değerlendirme kriterlerine şüpheyle yaklaştı;

Adaylara eleştiri: Fransız yıldız, modern futbolda bireysel ödüller verilirken objektifliğin kaybolduğunu ve belirli isimlerin gölgesinin diğer hak eden futbolcuları engellediğini vurguladı;

Tarihi rekor sahibi: Bilgi olarak, Lionel Messi kariyeri boyunca bu ödülü 8 kez kazanarak mutlak bir rekor kırmış ve 2023 yılında da Ballon d'Or'un sahibi olmuştu.

Londra'daki ödül töreni: Kane'in zaferi ve yeni nesil

Londra'daki törende başka sürpriz sonuçlar da kaydedildi:

Harry Kane zirvede: Bayern Münih kulübünün forveti Harry Kane, harika bir sezon geçirerek kariyerinde ilk kez dünyanın en iyi futbolcusu olarak büyük ödüle layık görüldü;

İlk üç liderleri: İkinci sırada Real Madrid kulübünün forveti Kylian Mbappé yer alırken, podyumun üçüncü basamağına Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal oturdu;

Messi'nin beşinciliği: ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen Lionel Messi'nin ilk beşte yer alması ise futbol uzmanları ve eski oyuncular arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Samir Nasri'nin bu sert açıklaması spor basınında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, Ballon d'Or oylama sisteminin adaletini bir kez daha gündeme getirdi.