Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalamak için ülkesine döndü

·6·Spor
Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalamak için ülkesine döndü

Arjantin milli takımı kaptanı ve Inter Miami forveti Lionel Messi, milli takımdaki duygusal veda maçına hazırlanmak üzere memleketi Rosario'ya ulaştı. Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki efsanevi futbolcu Cuma sabahı ailesiyle birlikte özel bir uçakla Islas Malvinas Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve dünya futbol tarihinin en parlak uluslararası kariyerlerinden birinin son sayfalarını araladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ülkesine planlanandan daha erken dönen sekiz kez Altın Top (Ballon d'Or) sahibi, Funes'teki özel konutunda kısa bir süre dinlendikten sonra Lionel Scaloni yönetimindeki milli takımın Ezeiza antrenman tesislerine gitti. Takım kaptanının son maçından önce takım arkadaşlarıyla birlikte sadece bir antrenman yapması planlanıyor.

Veda özel bir şekilde organize edilecek

Teknik direktör Lionel Scaloni, önceki basın toplantısında oyuncunun geliş programına açıklık getirerek, isterse Leo'nun daha erken katılabileceğini belirtmişti. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), bu tarihi olayı layıkıyla anmak amacıyla özel bir forma tasarladı. Bu özel koleksiyonda, Mayıs Güneşi ve sembollerle süslenmiş dikey desenler ile efsanevi 10 numaralı forma yer alıyor.

Salı günü Benin milli takımına karşı oynanacak hazırlık maçı, Buenos Aires'teki tıklım tıklım dolu bir stadyumda gerçekleşecek. Biletleri tamamen tükenen maç, özel saygı duruşu ve veda törenlerine olanak sağlamak amacıyla yerel saatle 20:00'de, yani normalden bir saat önce başlayacak.

Hatırlatmak gerekirse, futbolcu bir ay önce resmi Instagram hesabı üzerinden milli takım kariyerini noktalayacağını duyurmuştu. Bu karar, yazın düzenlenen büyük turnuvada kendi bireysel gol rekorunu kırdıktan sonra alınmıştı. Buenos Aires'teki görkemli gecenin ardından deneyimli forvet, Kuzey Amerika'daki sezonun geri kalanını geçirmek üzere Miami'ye dönecek.

Lionel MessiArjantinFutbolInter MiamiMilli Takım
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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