Suudi Arabistan, Körfez Kupası finalinde BAE'yi mağlup etti

Arap bölgesinin en prestijli turnuvalarından biri olan Körfez Kupası karar aşamasına ulaştı. Turnuvanın altın madalyaları için oynanan final mücadelesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Suudiler 2-0'lık skorla net bir galibiyet alarak kupayı havaya kaldırdı.

Maçın kaderi aslında ilk çeyrekte belli oldu. Rakip savunmasındaki boşlukları iyi değerlendiren Suudi temsilcileri, kısa sürede buldukları iki golle maç sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

3 dakikalık yıldırım harekatı: Goller nasıl geldi?

Maça hızlı başlayan Suudi Arabistan yüksek tempo ile üstünlüğü ele geçirdi:

Al Hammami'den ilk vuruş (11. dakika): Maçın 11. dakikasında geliştirilen tehlikeli atakta Al Hammami, düzgün bir vuruşla perdeyi açtı (1-0);

Al Buraykan'dan ikinci vuruş (14. dakika): Sadece üç dakika sonra, 14. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin şık pasını iyi değerlendiren yetenekli forvet Firas Al Buraykan, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi;

BAE'nin çaresizliği: Maçın başında yediği gollerle sarsılan BAE oyuncuları, kalan dakikalarda dengeyi kurmaya çalışsa da Mohammed Al-Owais'in koruduğu kaleyi geçemedi.

Maç raporu ve kadrolar:

Körfez Kupası. Final

Suudi Arabistan – BAE 2-0

Goller: Al Hammami (11), Al Buraykan (14).

Takım kadroları:

Suudi Arabistan: Mohammed Al-Owais, Al Tambakti (Al Salim, 90), Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80), Al Haybari, Nasser Al-Dawsari, Al Hammami (Takri, 90), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80).

BAE: Khalid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46), Amaral, Koulibaly, Fayez, Oliveira (Akonnor, 46), Nicolas Jimenez (Peira, 64), Bala, Camara (Sultan Adil, 59).

Taktiksel zafer ve sağlam savunma

İkinci yarıda BAE teknik direktörü dört değişiklik yaparak hücum hattını tazelemeye çalışsa da, Suudi savunması ve Mohammed Kanno liderliğindeki orta saha hattı rakibe neredeyse hiç şans tanımadı.

Suudi Arabistan milli takımı, bu net galibiyetle bölgedeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı ve taraftarlarına uzun süredir beklenen kupayı hediye etti.