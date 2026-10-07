Suudi Arabistan, Körfez Kupası finalinde BAE'yi mağlup etti

·43·Spor
Suudi Arabistan, Körfez Kupası finalinde BAE'yi mağlup etti

Arap bölgesinin en prestijli turnuvalarından biri olan Körfez Kupası karar aşamasına ulaştı. Turnuvanın altın madalyaları için oynanan final mücadelesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milli takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Suudiler 2-0'lık skorla net bir galibiyet alarak kupayı havaya kaldırdı.

Maçın kaderi aslında ilk çeyrekte belli oldu. Rakip savunmasındaki boşlukları iyi değerlendiren Suudi temsilcileri, kısa sürede buldukları iki golle maç sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

3 dakikalık yıldırım harekatı: Goller nasıl geldi?

Maça hızlı başlayan Suudi Arabistan yüksek tempo ile üstünlüğü ele geçirdi:

  • Al Hammami'den ilk vuruş (11. dakika): Maçın 11. dakikasında geliştirilen tehlikeli atakta Al Hammami, düzgün bir vuruşla perdeyi açtı (1-0);

  • Al Buraykan'dan ikinci vuruş (14. dakika): Sadece üç dakika sonra, 14. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin şık pasını iyi değerlendiren yetenekli forvet Firas Al Buraykan, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi;

  • BAE'nin çaresizliği: Maçın başında yediği gollerle sarsılan BAE oyuncuları, kalan dakikalarda dengeyi kurmaya çalışsa da Mohammed Al-Owais'in koruduğu kaleyi geçemedi.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Körfez Kupası. Final

  • Suudi Arabistan – BAE 2-0

  • Goller: Al Hammami (11), Al Buraykan (14).

Takım kadroları:

  • Suudi Arabistan: Mohammed Al-Owais, Al Tambakti (Al Salim, 90), Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80), Al Haybari, Nasser Al-Dawsari, Al Hammami (Takri, 90), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80).

  • BAE: Khalid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46), Amaral, Koulibaly, Fayez, Oliveira (Akonnor, 46), Nicolas Jimenez (Peira, 64), Bala, Camara (Sultan Adil, 59).

Taktiksel zafer ve sağlam savunma

İkinci yarıda BAE teknik direktörü dört değişiklik yaparak hücum hattını tazelemeye çalışsa da, Suudi savunması ve Mohammed Kanno liderliğindeki orta saha hattı rakibe neredeyse hiç şans tanımadı.

Suudi Arabistan milli takımı, bu net galibiyetle bölgedeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı ve taraftarlarına uzun süredir beklenen kupayı hediye etti.

Körfez KupasıSuudi Arabistan Milli TakımıBirleşik Arap Emirlikleri Milli TakımıFutbolFinal
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Suudilerden büyük bir “master-class”: Körfez Kupası'nda inanılmaz gerilimler!Suudilerden büyük bir “master-class”: Körfez Kupası'nda inanılmaz gerilimler!27 Eylül 07:52Körfez Kupası'nda "sansasyon": Yarı final eşleşmeleri belli olduKörfez Kupası'nda "sansasyon": Yarı final eşleşmeleri belli oldu1 Ekim 07:31Körfez Kupası: BAE ve Katar galibiyetle liderlik mücadelesini başlatıyorKörfez Kupası: BAE ve Katar galibiyetle liderlik mücadelesini başlatıyor28 Eylül 06:23Katar, Körfez Kupası'nda son şampiyonu mağlup ettiKatar, Körfez Kupası'nda son şampiyonu mağlup etti25 Eylül 11:22Suudi Arabistan'da ateşli başlangıç: Körfez Kupası dramatik maçlarla başladıSuudi Arabistan'da ateşli başlangıç: Körfez Kupası dramatik maçlarla başladı24 Eylül 06:352027 Asya Kupası'nın resmi topu tanıtıldı: Özbekistan da turnuvada yer alacak2027 Asya Kupası'nın resmi topu tanıtıldı: Özbekistan da turnuvada yer alacak29 Eylül 20:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?