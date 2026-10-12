Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

·17·Spor
Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2. turun önemli ve çekişmeli maçları başlıyor. Kıtanın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Özbekistan'ın iki lider kulübü — Taşkent'in Paxtakor ve Fergana'nın Neftchi takımları Suudi Arabistan kulüplerine karşı zorlu bir sınav verecek.

Yerel futbolseverleri Taşkent'teki kıran kırana geçecek karşılaşma ve Riyad şehrinde Cristiano Ronaldo önderliğindeki dev takımla oynanacak akşamki mega maç bekliyor.

Taşkent'te Paxtakor — Al Qadsiah: "Aslanlar" galibiyet için sahaya çıkıyor

İlk merkezî karşılaşma Özbekistan'ın başkentinde gerçekleşecek:

  • Rakip ve saat: Taşkent'in Paxtakor takımı, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın güçlü kadrosuna sahip Al Qadsiah kulübünü ağırlayacak. Maç Taşkent saatiyle saat 18:45'te başlayacak;

  • İlk turdaki durum: Aslanlar, turnuvanın 1. turunda deplasmanda Suudi Arabistan'ın bir diğer devi Al-Ahli ile kıran kırana bir mücadele vererek 1-1'lik önemli bir beraberlik almıştı. Bugünkü iç saha maçında ilk 3 puanı kazanmaya çalışacaklar.

Riyad'da sınav: Neftchi, yaralı Al-Nassr'a karşı

Gecenin en çok beklenen karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkentinde oynanacak:

  • Merkezî düello: Fergana'nın Neftchi kulübü, Riyad'daki muhteşem stadyumda Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki Al-Nassr takımına konuk olacak. Mücadele Taşkent saatiyle saat 23:15'te başlayacak;

  • Rakibin zor durumu: Al-Nassr, ilk turda BAE'nin Al-Ain kulübünden ağır bir mağlubiyet almıştı ve şu anda taraftarlarının önünde kendini affettirmek zorunda;

  • Ferganalıların güvenli başlangıcı: Islom Ismoilov yönetimindeki Neftchi ise 1. turda Irak'ın Air Force kulübüne karşı aldığı net galibiyetle Riyad'a moralli ve puan durumundaki avantajıyla geldi.

Canlı yayın ve maç takvimi

Milyonlarca Özbek futbolsever, bu iki karşılaşmayı da televizyondan canlı olarak izleme imkanına sahip:

  • 18:45. Paxtakor — Al Qadsiah / Futbol TV

  • 23:15. Al-Nassr — Neftchi / Futbol TV

Bugünkü maçların, Özbek kulüplerinin kıtadaki milyarlık yatırımlara sahip Suudi devlerine karşı ne kadar rekabetçi olduğunu gösteren temel bir gösterge olması bekleniyor.

AFC Elit Asya Şampiyonlar LigiPaxtakorNeftchiCristiano RonaldoFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neftchi teknik direktörü, Al-Nassr maçı öncesinde neler söyledi?Neftchi teknik direktörü, Al-Nassr maçı öncesinde neler söyledi?Bugün 11:04Süper Lig'in 23. haftasında birçok önemli karşılaşma oynanacakSüper Lig'in 23. haftasında birçok önemli karşılaşma oynanacak7 Ekim 06:43Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başladı — Şimdi sıra Ronaldo'nun Al-Nassr'ında!Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başladı — Şimdi sıra Ronaldo'nun Al-Nassr'ında!16 Eylül 06:48Paxtakor Suudi devini sarstı — Al-Ahli hocasının tartışmalı açıklamasıPaxtakor Suudi devini sarstı — Al-Ahli hocasının tartışmalı açıklaması15 Eylül 17:56Neftchi, Surxon'u mağlup ederek Süper Lig'de liderliği geri aldıNeftchi, Surxon'u mağlup ederek Süper Lig'de liderliği geri aldı9 Eylül 21:29Neftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli olduNeftçi ve Pakhtakor’un AFC Şampiyonlar Ligi Elite rakipleri belli oldu19 Ağustos 06:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı