Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2. turun önemli ve çekişmeli maçları başlıyor. Kıtanın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Özbekistan'ın iki lider kulübü — Taşkent'in Paxtakor ve Fergana'nın Neftchi takımları Suudi Arabistan kulüplerine karşı zorlu bir sınav verecek.

Yerel futbolseverleri Taşkent'teki kıran kırana geçecek karşılaşma ve Riyad şehrinde Cristiano Ronaldo önderliğindeki dev takımla oynanacak akşamki mega maç bekliyor.

Taşkent'te Paxtakor — Al Qadsiah: "Aslanlar" galibiyet için sahaya çıkıyor

İlk merkezî karşılaşma Özbekistan'ın başkentinde gerçekleşecek:

Rakip ve saat: Taşkent'in Paxtakor takımı, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın güçlü kadrosuna sahip Al Qadsiah kulübünü ağırlayacak. Maç Taşkent saatiyle saat 18:45'te başlayacak;

İlk turdaki durum: Aslanlar, turnuvanın 1. turunda deplasmanda Suudi Arabistan'ın bir diğer devi Al-Ahli ile kıran kırana bir mücadele vererek 1-1'lik önemli bir beraberlik almıştı. Bugünkü iç saha maçında ilk 3 puanı kazanmaya çalışacaklar.

Riyad'da sınav: Neftchi, yaralı Al-Nassr'a karşı

Gecenin en çok beklenen karşılaşması Suudi Arabistan'ın başkentinde oynanacak:

Merkezî düello: Fergana'nın Neftchi kulübü, Riyad'daki muhteşem stadyumda Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki Al-Nassr takımına konuk olacak. Mücadele Taşkent saatiyle saat 23:15'te başlayacak;

Rakibin zor durumu: Al-Nassr, ilk turda BAE'nin Al-Ain kulübünden ağır bir mağlubiyet almıştı ve şu anda taraftarlarının önünde kendini affettirmek zorunda;

Ferganalıların güvenli başlangıcı: Islom Ismoilov yönetimindeki Neftchi ise 1. turda Irak'ın Air Force kulübüne karşı aldığı net galibiyetle Riyad'a moralli ve puan durumundaki avantajıyla geldi.

Canlı yayın ve maç takvimi

Milyonlarca Özbek futbolsever, bu iki karşılaşmayı da televizyondan canlı olarak izleme imkanına sahip:

18:45. Paxtakor — Al Qadsiah / Futbol TV

23:15. Al-Nassr — Neftchi / Futbol TV

Bugünkü maçların, Özbek kulüplerinin kıtadaki milyarlık yatırımlara sahip Suudi devlerine karşı ne kadar rekabetçi olduğunu gösteren temel bir gösterge olması bekleniyor.