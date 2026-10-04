1000 gol ve son veda maçı: Ronaldo Portekiz milli takımına dönebilir

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı gerginlik nedeniyle kampı terk eden ve dünya çapında büyük yankı uyandıran Cristiano Ronaldo etrafındaki durum beklenmedik bir yöne evriliyor.

Önde gelen Portekizli spor gazetecisi Miguel Pereira tarafından paylaşılan sansasyonel bilgilere göre, 41 yaşındaki efsanenin milli takımdaki kariyeri henüz kesin olarak sona ermemiş olabilir. Gelecek yıl Portekiz kadrosuna resmen geri dönecek.

1000 gol hayali ve tarihi veda şöleni

İçeriden gelen bilgilere göre, Ronaldo'nun milli formaya vedasının basit bir tartışma veya ani bir ayrılıkla değil, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şölenle gerçekleşmesi planlanıyor:

«Portekiz formasıyla son golünü atmayı çok istiyor. Sanırım Cristiano, sezon sonuna kadar kariyerindeki 1000. golüne ulaşmak için tüm gücüyle çabalayacak. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bir sezonda 15-20 gol atmanın kendisi için kolay olacağına tamamen inanıyor. Ancak milli takımdaki kariyeri, kendi tarihi ve şahsen kendisi için büyük, unutulmaz bir kutlama yapılmasını istiyor. Bu tarihi olayın mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum».

Jesus ile ilişkiler yumuşadı, federasyon dönüşü bekliyor

Cristiano'nun dönüşü için sadece oyuncunun isteği değil, oluşan iç ortam da olumlu yönde değişiyor:

Teknik direktörle uzlaşma: Birkaç gün önce açık bir tartışma yaşayan Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki bağların yeniden kurulmaya başlandığı ve ilişkilerin yumuşadığı gözlemleniyor.

FPF'nin menfaati: Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) yönetimi, Ronaldo'nun milli takıma dönüşünü tamamen destekliyor. Çünkü efsanevi kaptanın her maçı, ülke ve federasyon için eşsiz bir ticari ve medya etkisi garantiliyor.

Miguel Pereira'nın vardığı sonuca göre, yıldız forvet gelecek yılın sonlarına doğru Portekiz milli takımı formasıyla resmi veda maçına çıkmak için tekrar sahaya dönecek.

234 maç ve 146 golle dünya rekorlarını elinde bulunduran Ronaldo'nun hikayesinin bu şekilde —dolu tribünler ve taraftar alkışları eşliğinde— noktalanması, her iki taraf için de en uygun senaryo gibi görünüyor.