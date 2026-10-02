Aralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detayları

·2·Spor
Aralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detayları

Cristiano Ronaldo ile Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlık zirveye ulaştı. Yıldız forvetin takım kampından ayrılma nedenlerini ünlü muhabir Fabrizio Romano açıkladı.

Kaynaklar, 41 yaşındaki futbolcunun teknik direktörün hareketlerinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını ve bunu kişisel bir ihanet olarak gördüğünü belirtiyor.

30 dakikalık ısınma ve tutulmayan söz

Fabrizio Romano'nun olayla ilgili detayları paylaştığı açıklamalarını The Touchline yayın organı aktardı:

«Cristiano Ronaldo büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Jorge Jesus tarafından ihanete uğradığını hissediyor. Teknik direktör onu 30 dakika boyunca ısındırdı ancak oyuna almadı. Ronaldo, Jesus ile görüştü; teknik direktör kamuoyu önünde özür dilemeye hazır olduğunu söyledi ancak bu sözünü tutmadı. Aksine, kadroyu sadece kendisinin belirleyeceğini vurgulamaya başladı. İşte tam bu noktada aralarındaki ilişki tamamen koptu ve Ronaldo takım kampından ayrıldı», — diyor muhabir.

Sıradaki adım kime bağlı?

Romano, şu anda milli takım içindeki atmosferin son derece gergin olduğunu ekledi. Artık nihai kararı Ronaldo'nun kendisi vermesi gerekecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un da yakın zamanda yaşanan olayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor.

Bilgi olarak, krizlerle boğuşan Portekiz milli takımını bir sonraki ciddi sınav bekliyor; takım 4 Ekim'de kendi sahasında Norveç ile karşılaşacak.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekiz Milli TakımıFabrizio RomanoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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