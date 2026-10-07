Luka Modrić, Cristiano Ronaldo etrafındaki krize ilişkin sessizliğini bozdu

·5·Spor
Luka Modrić, Cristiano Ronaldo etrafındaki krize ilişkin sessizliğini bozdu

Portekiz milli takım kampından olaylı bir şekilde ayrılan ve teknik direktör Jorge Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlayan Cristiano Ronaldo etrafındaki kriz uluslararası futbol camiasında büyük yankı uyandırıyor. Ballon d'Or sahibi ve Hırvatistan milli takımı kaptanı Luka Modrić Real Madrid'den eski takım arkadaşını sert bir dille savunarak Portekiz futbol yetkililerini açıkça eleştirdi.

Ünlü Madrid Xtra kaynağı, Hırvat oyun kurucunun 41 yaşındaki kaptanın yaşadığı durumla ilgili yaptığı tutkulu ve kararlı açıklamayı yayınladı.

«Cristiano büyük bir vedayı hak ediyor»: Modrić'ten sert açıklamalar

Luka Modrić, 6 Ekim'de Ronaldo tarafından yapılan ağır açıklamanın ardından Portekiz milli takımında ortaya çıkan durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi:

  • Açık ve sert değerlendirme: «Yaşananlar bir utanç! Cristiano mevcut durumda gerçek bir kararı hak ediyor; ister milli takımdaki kariyerine devam etsin, ister onurlu bir şekilde veda etsin», — dedi Hırvat kaptan;

  • Mutlak saygı talebi: «O, büyük bir vedayı hak eden bir futbolcu. O, Portekiz milli takım tarihinin en büyük oyuncusudur».

Krizin kökeni: 18 yıllık sessizlik ve tutulmayan sözler

Hatırlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasına teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık neden olmuştu:

  • Yedek kulübesinde kalan efsane: Uluslar Ligi kapsamında Norveç'e karşı oynanan maçta, 18 yıl sonra ilk kez Portekiz'in resmi bir maçını tamamen yedek kulübesinde geçirdi;

  • Teknik direktörle çatışma: Ronaldo, yaptığı açıklamada 72 yaşındaki Jesus'un verdiği sözlerin ve oyun süresiyle ilgili vaatlerin tutulmadığını belirterek 30 Eylül'de kamptan ayrılmıştı;

  • Duygu seli: 6 Ekim'deki açıklamasında forvet, milli takımdaki olayların iç yüzünü ifşa ederek her türlü sonuca ve cezaya hazır olduğunu belirtti.

Luka Modrić'in bu çıkışı, Ronaldo'nun sadece taraftarlar arasında değil, dünya futbol elitleri arasında da ne kadar büyük bir saygı ve desteğe sahip olduğunu göstererek Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu üzerindeki baskıyı artırıyor.

Cristiano RonaldoLuka ModrićJorge JesusPortekiz Milli TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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