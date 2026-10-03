Portekiz Ronaldosuz daha mı güçlü? Jesus'un kararlılığı ve efsanenin acı verici ayrılığı...

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takım kampından ayrılması dünya futbolundaki en hararetli tartışma konusu haline geldi. Ancak duyguları ve gürültüyü bir kenara bırakıp gerçeklere bakıldığında durum tamamen farklı bir boyut kazanıyor: Jorge Jesus taktiksel olarak haklı mı çıktı, yoksa milli bir kahramana saygısızlık mı edildi?

Durumu soğukkanlılıkla analiz etmek için olayların gelişimine sırasıyla bakmak gerekiyor.

Teknik direktör otoritesi ve 41 yaşındaki efsanenin fiziksel yükü

Milli takımda ilk 11'i teknik direktör belirler; bu tartışılmaz bir kuraldır. Eğer sahaya çıkmak futbolcunun ismine ve statüsüne bağlı hale gelirse, takım krize girer. Ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir milli takım tek bir şahıs etrafında kurban edilmemelidir.

Üstelik, Jorge Jesus, Ronaldo'nun kapasitesini iyi biliyor; geçen sezon Al-Nassr'da birlikte şampiyonluk yaşadılar. 41 yaşındaki forvetin fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak, 11 günde oynanan 4 zorlu maçta yükü önceden paylaştırmış olması gerçeğe yakın bir ihtimal. Teknik direktörün açıklamalarına göre, deplasmandaki iki maçta —Norveç ve Danimarka karşılaşmalarında— Ronaldo'nun sahaya çıkmayacağı önceden kararlaştırılmıştı.

30 dakikalık ısınma ve insani faktör

Ancak bu krizde teknik heyetin yaptığı bir hata da yok değil. Norveç maçında Jesus, Cristiano'yu 20-30 dakika boyunca ısınmaya gönderdi ama yine de yedek bıraktı. Teknik direktörün kendisi de daha sonra bu hatasını kabul ederek, efsaneyi ısınmaya daha geç göndermesi gerektiğini belirtti.

Burada Ronaldo'nun tepkisini anlamak mümkün: 41 yaşındaki takım kaptanını yarım saat ısıtıp umutlandırarak sonrasında sahaya sürmemek, insani açıdan hoş olmayan bir darbe oldu.

Bunun ardından Jesus, Danimarka maçı öncesinde açık bir basın toplantısı düzenleyerek 'statünün ayrıcalık sağlamadığını' ve 'takımda patronun kim olduğunu' kesin bir dille gösterdi.

Futbol Ronaldo'ya acımadı: Ramos'un cevabı

En belirleyici nokta futbolcunun tercihi oldu. Ronaldo teknik direktörle tartışabilir, Federasyondan açıklama isteyebilir, gerekirse bir sonraki maçta 10 dakika girip golle cevap verebilirdi. Ancak o, kampı terk etmeyi seçti.

Cristiano'nun ayrılışının ardından sahada yaşananlar, futbolun ne kadar acımasız olduğunu gösterdi:

Norveç'e karşı: Ronaldo'nun yerine giren Gonçalo Ramos, takıma galibiyeti getiren golü attı (2:1).

Danimarka'ya karşı (Kopenhag): Ronaldo'suz sahaya çıkan Portekiz, Danimarkalıları 4:2 mağlup etti. Ramos yine başrol oyuncusu olarak 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Krizin zirve yaptığı iki maçta Ronaldo'nun pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki forvet 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sonuç olarak Portekiz, 3 hafta sonunda 9 puanla grubunda liderliğini sürdürüyor.

En acı gerçek: Takım onsuz da kazanıyor

Bir veya iki maç, Portekiz'in Ronaldo'suz daha güçlü olduğu yönündeki keskin bir sonuç için elbette yetersizdir. Ancak artık 'bu milli takım Cristiano olmadan hiçbir şey yapamaz' iddiası da boşa çıktı.

20 yılı aşkın süredir milli takımın mutlak lideri ve simgesi olan bir kişi için en acı gerçek tam olarak bu: milli takımın ondan bağımsız olarak, galibiyetlerle yoluna devam ettiğini görmektir.

Cristiano'nun kendisi, daha sonra tüm gerçekleri anlatacağını belirtti. Bu yüzden, tarihin en büyük golcüsü kendi versiyonunu sunana kadar kesin bir hüküm vermemek gerekir; ancak sahadaki rakamlar zaten kendi sözünü söyledi.