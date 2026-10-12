“Messi veya Pelé'yi seçmek bir zevk meselesi, ama ben...”: Ronaldo'dan sansasyonel açıklama

·7·Spor
“Messi veya Pelé'yi seçmek bir zevk meselesi, ama ben...”: Ronaldo'dan sansasyonel açıklama

Portekiz milli takımı kaptanı ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo futbol tarihindeki en iyi oyuncu statüsü ve rakipleriyle yapılan kıyaslamalar hakkında yeni ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. CNN Portugal televizyon kanalına verdiği özel röportajda 41 yaşındaki yıldız, diğer efsanelerin yeteneklerine saygı duyduğunu ancak sahadaki çok yönlülük açısından kendisiyle boy ölçüşebilecek bir futbolcu olmadığını vurguladı.

Ayrıca bu açıklamalar, oyuncunun Portekiz milli takımında teknik direktörle yaşadığı gergin tartışmanın ardından gelmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini daha da üzerine çekti.

“Bu bir zevk meselesi ama gerçekleri kabul etmek lazım”

Ronaldo, futbol tarihindeki büyük isimlerle yapılan kıyaslamalara karşı tutumunu açıkça dile getirdi:

  • Rakiplere saygı: “Eğer birileri Messi, Pelé veya Maradona'yı tercih ediyorsa, bu kişisel bir zevk meselesidir. Herkesin tercihine saygı duyuyorum,” dedi Cristiano;

  • Kendi üstünlüğü hakkında: “Ancak Cristiano Ronaldo evrensel bir futbolcu değil demek tamamen yalandır. Ben futbol tarihindeki en evrensel oyuncuyum.”

Milli takımdaki gerginlik: Jorge Jesus ile kriz

Ronaldo'nun röportajı, Portekiz milli takımı çevresindeki ciddi anlaşmazlıkların arttığı bir döneme denk geldi:

  • Yedek kulübesinde beklenmedik durum: 27 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç'e karşı oynanan maçta Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano'yu ısınmaya göndermiş ancak sonunda oyuna almamıştı;

  • Kampı terk etmek: Üç gün sonra, yani 30 Eylül'de forvet milli takım kampını terk etti;

  • Açık suçlamalar: 6 Ekim'de futbolcu özel bir açıklama yaparak milli takımdan ayrılma nedenlerini açıkladı ve teknik direktör Jorge Jesus'u daha önce verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Özgüveniyle tanınan yıldızın bu açıklamaları, milli takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini artırıyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrPortekiz Milli TakımıJorge JesusFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Luka Modrić, Cristiano Ronaldo etrafındaki krize ilişkin sessizliğini bozduLuka Modrić, Cristiano Ronaldo etrafındaki krize ilişkin sessizliğini bozdu7 Ekim 20:11Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel açıklamasına nasıl yanıt verdi?Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel açıklamasına nasıl yanıt verdi?7 Ekim 13:001000 gol ve son veda maçı: Ronaldo Portekiz milli takımına dönebilir1000 gol ve son veda maçı: Ronaldo Portekiz milli takımına dönebilir4 Ekim 21:28Portekiz Ronaldosuz daha mı güçlü? Jesus'un kararlılığı ve efsanenin acı verici ayrılığı...Portekiz Ronaldosuz daha mı güçlü? Jesus'un kararlılığı ve efsanenin acı verici ayrılığı...3 Ekim 09:17Aralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detaylarıAralarında gerçekte ne yaşandı? Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasının detayları2 Ekim 22:19“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdi“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdi1 Ekim 15:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı