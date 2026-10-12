“Messi veya Pelé'yi seçmek bir zevk meselesi, ama ben...”: Ronaldo'dan sansasyonel açıklama

Portekiz milli takımı kaptanı ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti Cristiano Ronaldo futbol tarihindeki en iyi oyuncu statüsü ve rakipleriyle yapılan kıyaslamalar hakkında yeni ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. CNN Portugal televizyon kanalına verdiği özel röportajda 41 yaşındaki yıldız, diğer efsanelerin yeteneklerine saygı duyduğunu ancak sahadaki çok yönlülük açısından kendisiyle boy ölçüşebilecek bir futbolcu olmadığını vurguladı.

Ayrıca bu açıklamalar, oyuncunun Portekiz milli takımında teknik direktörle yaşadığı gergin tartışmanın ardından gelmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini daha da üzerine çekti.

“Bu bir zevk meselesi ama gerçekleri kabul etmek lazım”

Ronaldo, futbol tarihindeki büyük isimlerle yapılan kıyaslamalara karşı tutumunu açıkça dile getirdi:

Rakiplere saygı: “Eğer birileri Messi, Pelé veya Maradona'yı tercih ediyorsa, bu kişisel bir zevk meselesidir. Herkesin tercihine saygı duyuyorum,” dedi Cristiano;

Kendi üstünlüğü hakkında: “Ancak Cristiano Ronaldo evrensel bir futbolcu değil demek tamamen yalandır. Ben futbol tarihindeki en evrensel oyuncuyum.”

Milli takımdaki gerginlik: Jorge Jesus ile kriz

Ronaldo'nun röportajı, Portekiz milli takımı çevresindeki ciddi anlaşmazlıkların arttığı bir döneme denk geldi:

Yedek kulübesinde beklenmedik durum: 27 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç'e karşı oynanan maçta Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano'yu ısınmaya göndermiş ancak sonunda oyuna almamıştı;

Kampı terk etmek: Üç gün sonra, yani 30 Eylül'de forvet milli takım kampını terk etti;

Açık suçlamalar: 6 Ekim'de futbolcu özel bir açıklama yaparak milli takımdan ayrılma nedenlerini açıkladı ve teknik direktör Jorge Jesus'u daha önce verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

Özgüveniyle tanınan yıldızın bu açıklamaları, milli takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini artırıyor.