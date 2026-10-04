32 yıllık "kara gelenek": "Beyaz Kurtlar" Seul'de nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak?

Yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası'ndaki karmaşık ve başarısız katılımın ardından Özbekistan ve Güney Kore milli takımları, ocak ayında başlayacak Asya Kupası'na ciddi şekilde hazırlanıyor. Seul'de oynanacak bu hazırlık maçı, her iki takım için de kıta şampiyonası öncesinde gerçek bir güç testi görevi görecek.

Karşılaşma öncesinde rakip kampındaki iç atmosfer, Fabio Cannavaro'nun taktiksel hamleleri ve tarihi istatistikler üzerine yapılan analizler odak noktasında.

Güney Kore: Teknik direktörle kriz ve istikrarsız kadro

Geçici teknik direktör Roberto Moreno yönetimindeki ilk hazırlık maçında Ekvador'u farklı (3:0) mağlup eden Koreliler, sonraki maçlarda ciddi bir krize girdi. Son beş maçta sadece bir galibiyet alabilen ev sahibi ekip, Uruguay'dan ağır bir darbe (1:4) alırken, Venezuela ile golsüz berabere (0:0) kaldı.

Rakip kampındaki temel sorunlar:

Kim Min-jae ile anlaşmazlık: Venezuela maçında oyundan alındıktan sonra takım lideri Kim Min-jae'nin aşırı duygusal tepkisi, İspanyol teknik direktör ile yıldız oyuncular arasında bir sorun olduğunu gösteriyor.

Kadro kayıpları: Paik Seung-ho sakatlanarak Birmingham'a dönerken, Midtjylland forveti Cho Gue-sung kampı terk etti. Stoper Lee Gie-hyuk ise Asya Oyunları'nda yer alıyor. Tek iyi haber, Porto orta sahası Hwang In-beom'un sahalara dönmesi oldu.

İkili maçlar tarihi: Güney Kore tarihinde Özbekistan'a sadece bir kez, 1994'teki ilk karşılaşmada yenildi. O günden bu yana oynanan 15 maçta Koreliler 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Ancak takımların Seul'deki son karşılaşmasından bu yana yaklaşık 10 yıl geçti ve bu süreçte Özbek futbolu önemli ölçüde gelişti.

Özbekistan: Cannavaro'nun galibiyet serisi ve deplasmandaki kara gelenek

Dünya Kupası'ndaki üç mağlubiyetlik başlangıç geride kaldı. Fabio Cannavaro, oldukça yenilenmiş bir kadroyla taraftarlara büyük güven veriyor. Taşkent'te oynanan son iki maçta "Beyaz Kurtlar", İran'ı 3:1, Suriye'yi ise 4:1'lik skorlarla mağlup ederek Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı unutturdu (yenen her iki golün de kendi kalesine olması dikkat çekici).

Takımımızdaki önemli eğilimler:

Liderlere verilen dinlenme: Seul'deki zorlu deplasman öncesinde Suriye maçında Eldor Shomurodov, Sherzod Nasrullayev, Azizjon Ganiyev ve Dostonbek Hamdamov'a tam dinlenme verildi. Sakatlığını atlatan as kaleci Abduvohid Nematov kadroya döndü.

Husayn Norchaev resitali: Merkez forvet, İran'a bir ve Suriye'ye iki gol atarak Shomurodov ile ilk 11 için sağlıklı bir rekabet ortamı yarattı.

Deplasmandaki kötü seri: Özbekistan'ın kendi evinin dışındaki son resmi galibiyeti Kasım 2024'te (Laos'ta KDCB'ye karşı 1:0) kaydedildi. 2025 ve 2026 yıllarında ülke dışında oynanan yedi maçta milli takımımız 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kore'deki maç, bu deplasman sendromuna son vermek için en uygun fırsat.

Maçın muhtemel kadroları:

Güney Kore (4-4-2): Kim Seung-gyu — Lee Tae-seok, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Seol Young-woo — Eom Ji-sung, Hwang In-beom, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in — Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min.

Özbekistan (4-3-3): Abduvohid Nematov — Behruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jahongir Orozov, Sherzod Nasrullayev — Odil Hamrobekov, Azizjon Ganiyev, Akmal Mozgovoy — Dostonbek Hamdamov, Abbos Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

Seul'deki karşılaşma sadece FIFA sıralamasındaki yeri iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Cannavaro'nun öğrencileri için Asya Kupası öncesinde kıtanın favorisine karşı güçlerini sahada kanıtlama fırsatı sunacak.