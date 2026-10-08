Arsenal, Gyökeres'i kışın kiralamayacak — golcünün bonservis bedeli belli oldu

Londra ekibi Arsenal, İsveçli santrfor Viktor Gyökeresiçin transfer stratejisini belirledi. İtalyan basınından TuttoJuve gazetesinin haberine göre, "Topçular" 28 yaşındaki golcü için gelecek teklifleri yalnızca belirli bir finansal eşiğin üzerinde olması durumunda değerlendirmeye alacak.

Bununla birlikte Londra temsilcisi, kış transfer döneminde oyuncuyu başka bir takıma kiralama ihtimalini tamamen reddetti; kulüp sadece bonservisiyle satış görüşmelerine açık.

70 milyon Euro'luk talep ve kiralama seçeneğinin reddi

Londra ekibi golcü oyuncu konusundaki şartlarını net bir şekilde ortaya koydu:

Minimum fiyat belirlendi: Arsenal yönetimi, Gyökeres için en az 70 milyon Euro ödemeye hazır olan kulüplerle ciddi görüşmeler yapacak;

Kiralama seçeneği yok: Önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyu kiralama planları tamamen reddedildi; forvet ancak kalıcı transfer yoluyla gönderilecek;

2030'a kadar sözleşme: İsveçli golcünün İngiliz deviyle mevcut sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor, bu da Arsenal'in pazarlıklarda fiyat kırmamasını sağlıyor.

Juventus ve Milan için ağır gelen bonservis bedeli

Serie A'nın iki devi İsveçli oyuncuyla yakından ilgileniyor ancak finansal detaylar anlaşmanın önündeki en büyük engel:

İtalyan devlerinin ilgisi: Torino ekibi Juventus ve Milan, hücum hattını güçlendirmek için Gyökeres'i ana hedeflerden biri olarak görüyor;

Finansal kısıtlama: Her iki takım için de 70 milyon Euro'luk bonservis bedeli oldukça yüksek bir rakam. İtalyan kulüpleri bu miktarı ödemeye henüz hazır değil;

Zorlu görüşmeler: Arsenal fiyat konusunda geri adım atmazsa, İtalyan ekipleri alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.

Sezon başlangıcı: Gol orucu ve rekabet

İsveçli forvetin bu sezonki performansı henüz istikrarlı değil:

5 maç — 0 skor katkısı: Gyökeres tüm kulvarlarda 5 maçta forma giymesine rağmen henüz gol veya asist üretemedi;

Kadrodaki rekabet: Sınırlı süre alması ve hücum hattındaki yoğun rekabet, oyuncu hakkındaki transfer dedikodularını daha da körüklüyor.

Buna rağmen Arsenal teknik heyeti ve yönetimi, oyuncularını ucuza bırakmaya niyetli değil; bu nedenle Gyökeres'in geleceği, yaklaşan kış transfer döneminin en sıcak konularından biri olmaya aday.