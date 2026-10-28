İngiltere Lig Kupası'nda büyük sansasyon: Fleetwood Town, Arteta'nın ekibini dize getirdi

·108·Spor
İngiltere Lig Kupası'nda büyük sansasyon: Fleetwood Town, Arteta'nın ekibini dize getirdi

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda bu sezonun en büyük ve beklenmedik sürprizlerinden biri yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Londra temsilcisi Arsenal kulübü, deplasmanda mütevazı Fleetwood Town takımına karşı sahaya çıktı, penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupaya veda etti.

Normal süresi 1:1 biten karşılaşmada, Londra ekibinin yeni forveti Viktor Gyökeres skoru eşitlese de, nefes kesen penaltı serisinde alt lig temsilcisi 6:4'lük skorla galip geldi.

Arsenal'i şoke eden 90 dakika

Maçın normal süresi Londra ekibinin beklediğinden çok daha zorlu ve baskı altında geçti:

  • Ev sahibinden erken gol: Karşılaşmanın henüz 21. dakikasında Fleetwood Town forveti Lupalo fileleri havalandırarak ev sahibini öne geçirdi;

  • Gyökeres'ten cevap: İlk yarıdaki etkisiz oyunun ardından Mikel Arteta kadroda değişikliklere gitti ve 50. dakikada Viktor Gyökeres skoru dengeledi (1:1);

  • Yıldızlar kurtaramadı: İkinci yarıda Martin Ødegaard, Jurrien Timber ve Bruno Guimarães gibi yıldızlar oyuna dahil olsa da Arsenal normal sürede galibiyet golünü bulamadı;

  • Penaltı piyangosunda mağlubiyet: Reglaj gereği oynanan penaltı atışlarında ev sahibi ekip soğukkanlılığını korudu ve 6:4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maç özeti ve Arsenal kadrosu

  • Turnuva ve aşama: İngiltere Lig Kupası, son 16 turu;

  • Final skoru: Fleetwood Town – Arsenal 1:1 (penaltılarla: 6:4);

  • Goller: Lupalo (21) — Viktor Gyökeres (50);

  • Arsenal'in ilk 11'i ve yedekleri: Kepa, Ben White (Timber, 46), Marley Salmon (Ødegaard, 46), Christian Mosquera, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly (Konsa, 81), Martin Zubimendi (Guimarães, 82), Max Dowman, Mikel Merino, Eberechi Eze (Kaidac, 66), Viktor Gyökeres.

İngiltere Lig Kupası'ndan erken elenmek, Mikel Arteta'nın öğrencileri için Premier Lig ve Avrupa arenası öncesinde ciddi bir uyarı oldu. Alt lig temsilcisi Fleetwood Town ise tarihinin en unutulmaz sayfalarından birini yazarak turnuvadaki yolculuğuna devam ediyor.

ArsenalFleetwood Townİngiltere Lig KupasıViktor GyökeresFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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