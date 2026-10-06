Lionel Messi, Benin maçı öncesi göz yaşartan bir video mesaj yayınladı

Dünya futbolunda gerçek anlamda tarihi bir dönem sona eriyor. Arjantin milli takımının kaptanı ve sekiz kez Ballon d'Or kazananı Lionel Messi Benin ile oynanacak maç öncesinde milli takıma veda edeceğini resmen açıkladı.

39 yaşındaki efsanevi forvet, adidas Football'un resmi sayfasında yayınlanan özel bir video mesaj aracılığıyla dünya çapındaki milyonlarca hayranına duygularını iletti.

«Bu forma tüm hayatım oldu»: Kaptanın veda sözleri

Messi'nin duygusal açıklaması futbol camiasını derinden etkiledi:

Şükran ve huzur: «Artık zamanı geldi. Huzurlu bir şekilde gidiyorum çünkü elimden gelen her şeyi verdim. Bu forma uzun yıllar boyunca benim hayalim, gururum ve tüm hayatım oldu», dedi Arjantinli yıldız;

Son perde: Afrika temsilcisi Benin'e karşı oynanacak yaklaşan maç, efsanevi golcünün «albiceleste» formasıyla çıkacağı son resmi maçlardan biri olarak tarihe geçecek.

21 yıllık büyük yolculuk: Messi'nin milli takımdaki mirası

Lionel Messi, Arjantin milli takım formasını ilk kez 2005 yılında giydi ve geçen 21 yıl içinde rekorları altüst etti:

Şaşırtıcı istatistikler: Kaptan, çeşitli seviyelerdeki turnuvalarda toplam 207 maçta sahaya çıktı;

Goller ve asistler: Milli formayla rakip kalelere 125 gol atıp, takım arkadaşlarına 67 asist yaptı;

Büyük zaferler: Yıllar süren ağır mağlubiyetleri ve finallerdeki şanssızlıkları aşan Leo, Arjantin ile uzun süredir beklenen Dünya Kupası'nı (2022) havaya kaldırdı ve iki kez Copa América şampiyonu oldu.

Lionel Messi'nin milli takım kariyerini noktalaması, sadece Güney Amerika'da değil, tüm dünya futbol tarihindeki en parlak ve unutulmaz sayfalardan birinin sonu olarak hayranların hafızasında kalacak.