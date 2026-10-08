Nodirbek Abdusattorov elit spordaki zaferinin sırrını açıkladı

·14·Spor
Nodirbek Abdusattorov elit spordaki zaferinin sırrını açıkladı

Dünya satranç elitinin en parlak temsilcilerinden biri olan Özbek uluslararası büyükusta Nodirbek Abdusattorov üst düzey turnuvalarda başarıya ulaşmanın psikolojik mekanizmaları hakkında önemli görüşlerini paylaştı.

Genç yaşına rağmen gezegenin en güçlü satranççılarını geride bırakan büyükusta, mağlubiyetlerin ve hataların gerçek nedenlerinin çoğu zaman tahtadaki hamlelerle değil, sporcunun içsel ruh haliyle ilgili olduğunu vurguladı.

UzChess projesine verdiği röportajda Abdusattorov, stres ve ağır baskı altında soğukkanlılığı korumanın ve her küçük detayın zaferdeki önemini detaylıca açıkladı.

Duyguların kurbanı: Satranççılar puanı nerede kaybediyor?

Nodirbek Abdusattorov büyük tecrübeler sonucunda edindiği psikolojik gerçekleri paylaştı:

  • Sadece satranç değil, sinir testi: «Birçok hata saf satranç nedenlerinden değil, aşırı duygular ve psikolojik baskı yüzünden gerçekleşir», — diyor büyükusta;

  • Pahalıya mal olan dersler: Abdusattorov, önemli maçlarda puan kayıplarının tam olarak duyguları kontrol edememekten kaynaklandığını ve bunun kendisine büyük bir ders olduğunu itiraf etti;

  • Baskıyı yenme sanatı: Yıllar ve büyük turnuvalar boyunca biriken deneyim, ona yüksek gerilimli durumlarda kendini tam olarak kontrol etme ve soğukkanlılığını koruma becerisi kazandırdı.

Odaklanma ve enerji tasarrufu kuralı

Üst seviyede her dakika ve her düşünce belirleyici öneme sahiptir:

  • Geçmişi geride bırakmak: «Maçtan sonraki olumsuz düşünceleri geride bırakmak gerekir. Onları yeni oyunlara taşımak kesinlikle mümkün değildir», — diyor Nodirbek;

  • Mutlak dikkat — sadece tahtada: Oyun devam ederken tüm düşünceler tahtaya ve mevcut pozisyona odaklanmalıdır;

  • Enerji israfına izin vermemek: Her türlü yabancı düşünce, tribün baskısı veya önceki mağlubiyetler hakkındaki fikirler sporcunun dikkatini dağıtır ve en değerli şey olan zihinsel enerjiyi tüketir.

Küçük detaylar — büyük zaferlerin teminatı

Elit satrançta beraberlik ile galibiyet arasındaki sınır çok incedir ve her şeyi küçük gibi görünen detaylar belirler:

  • Belirleyici küçük farklar: En üst seviyeye çıkıldığında rakiplerin taktiksel ve stratejik bilgisi neredeyse eşitlenir. Böyle anlarda sonucu çok küçük, gözden kaçan detaylar belirler;

  • Oyunu geliştirme formülü: Abdusattorov, sporcunun bu küçük görünen eksiklikler ve detaylar üzerinde durmadan çalışıp onları geliştirmesi durumunda, genel oyun kalitesinin önemli ölçüde yeni bir seviyeye çıkacağını vurguluyor.

Özbek büyükustanın bu analitik yaklaşımı, modern sporda fiziksel ve teorik hazırlığın yanı sıra çelik gibi sinirler ve psikolojik dayanıklılığın zirveye ulaşmanın ana kriteri haline geldiğini gösteriyor.

Nodirbek AbdusattorovSatrançUzChessSporBüyükusta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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