Satranç yıldızının hayatında yeni bir sayfa: Nodirbek Abdusattorov evleniyor

Özbek satrancının parlayan yıldızı, dünya çapındaki en güçlü genç büyükustalardan biri Nodirbek Abdusattorovhayatında unutulmaz ve neşeli bir olay yaşanıyor. Satranç dünya şampiyonu ve birçok prestijli uluslararası turnuvanın galibi olan 22 yaşındaki büyükusta dünya evine giriyor.

Sosyal medyada genç çiftin nişan töreninden ilk fotoğraflar yayıldı ve kamuoyu, hayranlar ve spor camiasından içten tebrikler aldı.

Düğün öncesi tarihi başarılar ve Cumhurbaşkanlığı takdiri

Bu mutlu olay, satranççının spordaki bir sonraki büyük başarıları ve devlet düzeyindeki yüksek takdirinin ardından gerçekleşiyor:

Cumhurbaşkanlığı hediyesi: Birkaç gün önce uluslararası arenada Özbekistan'ın onurunu layıkıyla temsil edip tarihi sonuçlara imza attığı için devlet başkanı tarafından genç büyükustaya 200 bin ABD doları tutarında para ödülü, yeni modern bir villa ve Volkswagen marka bir otomobil törenle hediye edilmişti;

Dünya elitindeki yeri: Nodirbek Abdusattorov sadece ülkemizin değil, dünya satranç elitinin (FIDE reytingine göre dünyanın en güçlü büyükustaları arasında) en üst sıralarında sağlam bir şekilde yer alarak milli sporumuzun şanını yüceltmeye devam ediyor.

«N & S»: Mutluluğun eşiğindeki çift

Yayılan fotoğraflarda şık bir klasik takım elbiseli Nodirbek ve geleneksel ile modern tarzın harmanlandığı zarif bir kıyafet içindeki nişanlısı, çiçeklerle süslenmiş bir kemerin önünde mutlu bir şekilde gülümserken görülüyor. Ayrıca törende çiftin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı kalp şeklinde sembolik bir çiçek aranjmanı da dikkat çekti.

Milyonlarca hayran ve satrançsever, genç şampiyona ve müstakbel eşine sonsuz aile saadeti, huzur ve gelecekteki tüm adımlarında büyük zaferler diliyor. Gençler mutlu olsun!