Satranç yıldızının hayatında yeni bir sayfa: Nodirbek Abdusattorov evleniyor

·150·Spor
Satranç yıldızının hayatında yeni bir sayfa: Nodirbek Abdusattorov evleniyor

Özbek satrancının parlayan yıldızı, dünya çapındaki en güçlü genç büyükustalardan biri Nodirbek Abdusattorovhayatında unutulmaz ve neşeli bir olay yaşanıyor. Satranç dünya şampiyonu ve birçok prestijli uluslararası turnuvanın galibi olan 22 yaşındaki büyükusta dünya evine giriyor.

Sosyal medyada genç çiftin nişan töreninden ilk fotoğraflar yayıldı ve kamuoyu, hayranlar ve spor camiasından içten tebrikler aldı.

Düğün öncesi tarihi başarılar ve Cumhurbaşkanlığı takdiri

Bu mutlu olay, satranççının spordaki bir sonraki büyük başarıları ve devlet düzeyindeki yüksek takdirinin ardından gerçekleşiyor:

  • Cumhurbaşkanlığı hediyesi: Birkaç gün önce uluslararası arenada Özbekistan'ın onurunu layıkıyla temsil edip tarihi sonuçlara imza attığı için devlet başkanı tarafından genç büyükustaya 200 bin ABD doları tutarında para ödülü, yeni modern bir villa ve Volkswagen marka bir otomobil törenle hediye edilmişti;

  • Dünya elitindeki yeri: Nodirbek Abdusattorov sadece ülkemizin değil, dünya satranç elitinin (FIDE reytingine göre dünyanın en güçlü büyükustaları arasında) en üst sıralarında sağlam bir şekilde yer alarak milli sporumuzun şanını yüceltmeye devam ediyor.

«N & S»: Mutluluğun eşiğindeki çift

Yayılan fotoğraflarda şık bir klasik takım elbiseli Nodirbek ve geleneksel ile modern tarzın harmanlandığı zarif bir kıyafet içindeki nişanlısı, çiçeklerle süslenmiş bir kemerin önünde mutlu bir şekilde gülümserken görülüyor. Ayrıca törende çiftin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı kalp şeklinde sembolik bir çiçek aranjmanı da dikkat çekti.

Milyonlarca hayran ve satrançsever, genç şampiyona ve müstakbel eşine sonsuz aile saadeti, huzur ve gelecekteki tüm adımlarında büyük zaferler diliyor. Gençler mutlu olsun!

Nodirbek AbdusattorovSatrançFIDEÖzbekistanBüyükusta
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?Dünya Satranç Tacı için Mücadele: Satranç Eliti Neden Gukesh'e Karşı Sindarov'u Favori Görüyor?1 Ekim 10:29Özbek satrancı dünya çapında tanınıyor: Rustam Qosimjonov FIDE onursal başkan yardımcısı olarak atandıÖzbek satrancı dünya çapında tanınıyor: Rustam Qosimjonov FIDE onursal başkan yardımcısı olarak atandı1 Ekim 07:20Yaptırımlar altındaki milyarder FIDE tahtına oturdu: Timur Turlov dünya satranç lideriYaptırımlar altındaki milyarder FIDE tahtına oturdu: Timur Turlov dünya satranç lideri27 Eylül 21:28Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 3. turundan sonra Özbekistan milli takımları kaçıncı sırada?Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın 3. turundan sonra Özbekistan milli takımları kaçıncı sırada?19 Eylül 11:07“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itiraf“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itiraf23 Eylül 22:42Nodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklamaNodirbek Abdusattorov'dan Semerkant'taki Satranç Olimpiyatı hakkında önemli açıklama19 Eylül 20:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı